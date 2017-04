Suursaadik: saaksime koole keeleõppes toetada

Märtsis Hiiumaa visiidil käinud Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren tutvustas Kärdla kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilastele oma kodumaad ja rääkis rootsi keele õppe võimalustest Eestis.

Suursaadik rõhutas, et Tallinn on Rootsi jaoks lähim pealinn ja Hiiumaa on Rootsile veel lähemal. Kaht riiki ühendavateks teemadeks nimetas ta Balti merd, regionaalset koostööd, Venemaa naabrust ja turvalisust, mille tagamiseks samuti koostööd tehakse, aga ka kuulumist Euroopa Liitu.

Saatkonna andmetel on Eestis umbes 800 tegutsevat firmat, millel rootslastest omanikud. Ka tuleb Rootsist Eestisse palju investeeringuid ja Rootsi on Soome kõrval Eesti jaoks üks kahest suurimast eksportturust.

“Me oleme sõbrad, kuid mitte ainult, me oleme üksteise jaoks ka olulised. Teeme selle nimel palju tööd, nagu ka kultuuri- ja riikidevaheliste suhete valdkonnas,” rõhutas suursaadik.

Hiiu Lehele ütles suursaadik, et tema arvates on rootsi keele õpe Lääne-Eesti koolides väga tark algatus. “Paljudel Rootsi ettevõtetel, mis praegu siis tegutsevad, on raskusi leidmaks rootsi keelt rääkivaid inimesi. Nad lausa otsivad neid,” selgitas Ljunggren.

“Igal juhul on võõrkeelte õppimine alati hea ja muidugi on mõtet õppida keelt, mis on Eesti jaoks suurim eksportturg – see on arukas ja ma olen rõõmus, et selline algatus teoks sai.”

Suursaadik pidas võimalikuks, et saatkond saaks koolidele uue keele õppe sisseviimisel ka tuge pakkuda. Ta ütles, et see sõltub eelkõige sellest, mida õpilased ja õpetajad soovivad.

“Üks, mida kindlasti saame teha, on püüda aidata leida õpetajaid, jagada mõningaid raamatuid, materjale, näiteks filme, kutsuda Rootsist külalisi, juba keelt õppinud õpilastele võiks korraldada kohtumisi rootslastega, pidusid, kultuurivahetust, korraldada õpilastele suvist tööd Rootsis, et keelt praktiseerida,” loetles suursaadik. “Oleksime rõõmsad, kui saaksime aidata luua sidemeid sõpruskoolide vahel, kui selline soov peaks olema,” lisas ta.

Eesti kooli kohta ütles suursaadik, et eestlased võivad oma koolide üle uhked olla. “Koolides, kus ma käinud olen, on väga hea õhkkond, tean, et olete PISA testides edukad – teete oma koolides tõesti head tööd. Oleme vahepeal PISA testis langenud, nüüd taas tõusuteel ja kui saame Eesti kogemustest õppida, on meil rõõm seda teha.” Suursaadikut saatsid Hiiumaa visiidil Rootsi suursaatkonna kultuuri- ja infosekretär Liina Kümnik, saatkonna esimene sekretär Fredrik Olson ja Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe.

Autor: Harda Roosna

