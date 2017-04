Sulev Alajõe: Rootsi keel oleks trump

Palun oota...

Kui 90ndatel tulid välisfirmad Eestisse, kuna meie kulubaas oli oluliselt madalam Skandinaaviamaade omast, siis praeguseks on see võrreldes Leeduga oluliselt kallim. Nii et see eelis on ära kadunud ja me oleme arengu järgmises faasis, kus peame rõhutama meie head kvaliteeti, mõningaid logistikaeeliseid, kus peame suutma näidata meie ülikoolide potentsiaali. Samasse ritta saab panna ka rootsi keele oskuse.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.