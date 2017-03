Spordikooli nõukogus uus liige

SA Hiiumaa Spordikool nõukogu liikmeks sai Hiiu vallavalitsuse korraldusel Anti Kalle (46). Anti Kalle on ASi Jalajälg, ASi Sportland International ja Sportland Eesti juhatuse liige, kunagine korvpallur.

“Anti on läbi ja lõhki spordiinimene ja seotud ka Hiiumaaga. Ta on aidanud käima lükata mitmeid spordiprojekte, näiteks Viimsi korvpalliklubi, samuti on ta oma õla alla pannud mitme spordiürituse elluviimisel,” iseloomustas teda nõukogu esimees Alari Remmelg.

Anti Kalle nimetati nõukogusse vallavalitsuse otsusega peale seda, kui senine liige Marin Vallikivi omal soovil nõukogust lahkus. “Sain anda omapoolse panuse spordikooli loomisesse, kuid nüüd on aeg edasi liikuda,” ütles Vallikivi.

Spordikooli nõukogusse kuuluvad Alari Remmelg, Anti Kalle, Aivi Telvik, Inge Elissaar ja Kaidi Nõmmerga.

SA Hiiumaa Spordikool nõukogu liikmeks sai Hiiu vallavalitsuse korraldusel Anti Kalle (46). Anti Kalle on ASi Jalajälg, ASi Sportland International ja Sportland Eesti juhatuse liige, kunagine korvpallur.

Sildid: liige, nõukogu, spordikool