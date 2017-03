Spordiinimesed kujundasid tulevikku

Laupäeval Hiiumaa gümnaasiumis toimunud spordiseminaril arutleti, kuhu tuleks rajada uus Hiiumaa spordihall või -keskus ning millise sisuga see täita.Spordiseminar tõi kokku ligi poolsada spordiinimest, et koos kaardistada olemasolevaid sportimisvõimalusi, tuvastada vajakajäämisi ning luua Kärdlasse plaanitava spordihoone tuleviku­visioon.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Spordiseminar tõi kokku ligi poolsada spordiinimest, et koos kaardistada olemasolevaid sportimisvõimalusi, tuvastada vajakajäämisi ning luua Kärdlasse plaanitava spordihoone tuleviku­visioon. Laupäeval Hiiumaa gümnaasiumis toimunud spordiseminaril arutleti, kuhu tuleks rajada uus Hiiumaa spordihall või -keskus ning millise sisuga see täita.Spordiseminar tõi kokku ligi poolsada spordiinimest, et koos kaardistada olemasolevaid sportimisvõimalusi, tuvastada vajakajäämisi ning luua Kärdlasse plaanitava spordihoone tuleviku­visioon.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: spordihall, spordikeskus, spordisemina