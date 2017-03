Riik hakkab õpilaste koolitoitu toetama euroga päevas

Kuigi koolikokad suudavad ka senise 78 sendi eest õpilaste kõhtusid täita ja maitsvat sööki keeta, aitab toetuse 22 sendine tõus laste lõunalauda mitme­kesistada.Valitsuskoalitsiooni kokku lepitud majandus- ja maksupoliitika põhimõtete hulgas on ka muudatus, mille kohaselt koolitoiduks eraldatud summa tõstetakse järgmisel aastal ühe euroni päevas õpilase kohta.





