Riigikontrolli täpsustus

Käina vallavolikogu liige Tarmo Mänd on 28. märtsi Hiiu Lehes ilmunud intervjuus valdade liitumist käsitledes öelnud lause: “Riigikontroll on märkinud, et liitumisel Pühalepa ja Emmaste elanike olukord halveneb”. Riigikontroll ei ole konkreetsete valdade kohta siiski sellist nendingut kasutanud.

Võimalik, et tegu on interpretatsiooniga ühest kaardist, mida riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osa­konna peakontrolör Airi Mikli näitas kohalike omavalitsuste rahastamist käsitlevas ettekandes märtsi keskel aset leidnud valdade-linnade päeval. Kaardil olid kujutatud liituvad ja tolleks hetkeks teada olevad sundliidetavad vallad põhitulude järgi uutes piirides. Kaart kujutas hüpoteetilist olukorda ja oli mõeldud ilmestama, et kui valdade liitmisega ei kaasne riigipoolset kohalike omavalitsuste rahastamise ülevaatamist*, siis pelgalt suuremate omavalitsuste tekkimine ei muuda väiksemate rahaliste võimalustega omavalitsusi rahaliselt võimekamaks.

Toomas Mattson

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

* Hiiu Leht küsis lisaks, kas kaardil kujutatud hüpoteetiline olukord on nüüdseks muutunud ja riik omavalitsuste rahastamise muutmiseks samme astunud? Toomas

Mattson vastas, et praegu veel muutusi ei ole, kuid sellist väidet, nagu Tarmo Mänd esitas, pole praegusel hetkel põhjust esitada, sest tulevikus toimiva hakkava rahastamis­mudeli kohta on otsused tegemata ja pole ka veel teada, millised need täpselt saavad olema. See, kas üht või teist on võimalik väita, selgub alles pärast seda, kui on otsused tehtud. “Mis puutub aga riigikontrolli, siis pole me konkreetsete valdade kohta hinnangut andnud, kas miski muutub paremaks või halvemaks,” lisas Mattson.

Käina vallavolikogu liige Tarmo Mänd on 28. märtsi Hiiu Lehes ilmunud intervjuus valdade liitumist käsitledes öelnud lause: "Riigikontroll on märkinud, et liitumisel Pühalepa ja Emmaste elanike olukord halveneb". Riigikontroll ei ole konkreetsete valdade kohta siiski sellist nendingut kasutanud.

