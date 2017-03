Pühalepa mängis Maakilva finaalis

Laupäeval viidi Paide koolimajas läbi omavalitsustevahelise mälumängusarja Maakilb finaal. Eelvoorudes alustanud poolesajast võistkonnast pääses kahe mängu koondtulemusena otse superfinaali tosin paremat, kellele lisandus kuus tiimi A-finaali kaudu. Pühalepa esindusel õnnestus veebruaris vahefinaal võita ning seeläbi laupäeval mängima pääseda. Seal jäid Taivo Rist, Tiit Kerves, Jüri Omann ja Alo Altement 53 punktiga 120st võimalikust jagama 11.–13. kohta. Mehed ise hindasid, et tulemus vastas tasemele. “Nagu ikka, jäi punkte lauda ka, samas mõned vastused tulid puhtast õnnest,” analüüsis Kerves. Ta märkis, et eriti vedas neil sedapuhku muusikaküsimustega, kus õnnestus kõik õiged vastused leida: “Teadagi pole see meie tugevam külg.”

Maakilva võitis hiidlaste hea konkurent Haapsalu tiim, kogudes 77 punkti, teine oli Otepää 70 ja kolmas Anija 65 punktiga.

Hergo Tasuja

Sildid: Maakilva, mälumängusari