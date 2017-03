Parvlaev Tiiu liigub koduteel jõudsalt

Päeva rosin

“See on olnud väga tiheda mereliikluse ala, kus on olnud ka hulgaliselt laevahukke. Ma usun, et silmad kinni võiks öelda, et tuuliku­pargi aladelt leitakse enam kui sada laeva­vrakki.”

Muinsuskaitseameti nõunik Dan Lukas Loode-Eesti meretuulepargi arendusalast. EPL 14.03.2017