Palju häid spordiuudiseid

Spordiveteran Lembit Sauer ütles spordiseminari avamisel, et spordiuudiseid tuleb saarelt juba nii palju, et ühest lehest jääb väheks. Tõsi ta on. Tubli panuse sellesse on andnud Hiiu Lehe kaastöötajad, Emmaste spordiklubi Ernst eestvedaja Hergo Tasuja ja Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov.

Ka Lembit Sauer on Hiiu Lehe veergusid rikastanud huvitavate tagasivaadetega saare spordiellu, kuid aastatest hoolimata jälgib pidevalt ka praegu spordis toimuvat ning oli kaasa mõtlemas ka Hiiumaa spordi­halli tulevikuvisiooni arutelul.

Meie spordielu tugevaks küljeks nimetas ta ühtekuuluvust “Südame teeb soojaks, et täna on meil Hiiumaa spordielu ühine arutelu – see on väga suur asi,” ütles vana­meister.

Teiseks nimetas ta hiidlase visadust. “Kui hiidlasel ka võimalusi ei ole, ta teeb ikka ja teeb hästi. Ideaalseid tingimusi ei saa kunagi, nii et tahtejõud on peamine, mis aitab meil sporditegemist edasi viia,” ütles Sauer ja rõhutas spordist tõusvat tulu tervisele, mis on tulemusmeetritest-sekunditest tähtsamgi.

See, kas Kärdlasse kerkib spordihall või -keskus, sõltub ilmselt rahastusvõimalustest.

Igal juhul oleks suurepärane, kui pallimänge saaks mängida soojas ja täismõõtmetega spordisaalis, mitte sõdurisööklast ümber ehitatud Polgu võimlas või mingil muul otstarbel ehitatud Mängude majas.

Ja muidugi võiks korralikud sportimisvõimalused saarele elanikke juurde tuua. Niisuguse pooltargumendi Hiiumaa spordi­halli või -keskuse rajamise põhjenduseks pakkus tennisetreener Tiiu Masing.

28. märts 2017