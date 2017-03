Olnut olematuks teha ei saa

HARDA ROOSNA

On märts ja aasta­numbriks kirjutati 1949. Oli nagu märtsilõpp sagedasti – ereda päikese ja sulava lumega.Ühel sellisel kevadehõngulisel päeval ladusime (hiidlase viisi – lappisime) parajasti isaga koduõues Hellamaal halupuid virna, kui tuli naaber hirmsa sõnumiga – öösel olnud jälle suur küüditamine.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor HARDA ROOSNA

Ühel sellisel kevadehõngulisel päeval ladusime (hiidlase viisi – lappisime) parajasti isaga koduõues Hellamaal halupuid virna, kui tuli naaber hirmsa sõnumiga – öösel olnud jälle suur küüditamine. On märts ja aasta­numbriks kirjutati 1949. Oli nagu märtsilõpp sagedasti – ereda päikese ja sulava lumega.Ühel sellisel kevadehõngulisel päeval ladusime (hiidlase viisi – lappisime) parajasti isaga koduõues Hellamaal halupuid virna, kui tuli naaber hirmsa sõnumiga – öösel olnud jälle suur küüditamine.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: küüditamine, märts