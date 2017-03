Noorte äriideede konkurss lõpusirgel

Äriideede konkurss Bright Minds [e.k särav mõistus] ootab 19. märtsini kõigi koolinoorte lennukaid ideid. Hiiumaa noored on alates eelmise aasta detsembrist käinud Bright Minds koolituspäevadel, mille käigus on nad õppinud ettevõtluse põhitõdesid ja oma äriidee arendamist.

Koos mentorite ning õpetajate abiga on noored peagi valmis oma äriideed esitama üleeestilisele lõppkonkursile. Hiiu maakonnast osaleb noori nii Hiiumaa gümnaasiumist kui ka Kärdla, Lauka ja Käina põhikoolist. Konkurss on avatud kõikidele põhikooli- ja gümnaasiuminoortele, ka neile, kes koolitusprogrammis osaleda ei saanud ning on oma ideid iseseisvalt arendanud. Osaleda saab nii üksi kui kuni viieliikmelises tiimis ja idee tuleb esitada hiljemalt 19. märtsiks. Selleks tuleb saata üheleheküljeline ja visuaalselt atraktiivne idee tutvustus (onepager) ja üheminutiline videoklipp aadressile brightminds@ttu.ee

Aprilli alguseks selguvad 20 finaali pääsenud tiimi, kes saavad osaleda TTÜ Mektory keskuses esinemiskoolitusel. Noored saavad koolitusel oma ideid veel lihvida ja näpu­näiteid julguse säilitamiseks, et finaalürituseks veel paremini valmis olla. 21. aprillil toimuvas finaalis saavad kõik tiimid võimaluse esitleda oma ideed žüriile. Noori on moderaatorina toetamas Mihkel Raud ja päeva lõpuks selguvad Bright Minds teise hooaja võitjad. Auhinnafond on üle 10 000 euro ja loomulikult premeeritakse ka parimaid õpetajaid. Nii parima tiimi õpetajale kui ka kõige rohkem võistkondi finaali aidanud või näiteks terve koolitusprogrammi jooksul oma pühendumist programmile üles näidanud õpetajatele on välja pandud 500eurone preemia ja kutse auhinnareisile koos Bright Minds võitjate ja partneritega.

Gerli Selge

TTÜMektory projektijuht

