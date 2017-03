Noored jalgpallurid tõid Haapsalu Cupilt hõbe- ja pronksmedalid

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Hiiumaa spordikoolis treenivad Kärdla Linna­meeskonna kõige väiksemad jalgpalli­sõbrad, 2010. aastal sündinud lapsed osalesid esmakordselt väljaspool Hiiumaad jalgpallivõistlustel.Võistkonda kuulusid Keiti Nurk, Keitlin Rohtvee, Jesper Kalmus, Kaspar Voolaid, Cristian Hirvelaan, Markus Voolma, Kiur Padu, Kristofer Tootmaa ja Priido Rõmmel, treeneriteks Tanel Klee ja Siret Tara.Esimene välisvõistlus kulges kohe väga edukalt – koju tuldi hõbemedalitega. Neli võistkonda, Raplamaa JK I ja II, Läänemaa JK ja Hiiumaa spordikool mängisid läbi kõik kõigiga. Võitja selgitamiseks tuli kasutusele võtta penaltid, mille realiseeris veidi paremini Raplamaa JK II võistkond. Meie lastest lõi Keitlin Rohtvee ühe värava ja Cristian Hirvelaan kuus väravat. Viimane sai ka võistkonna suurima pingutaja auhinna. Cristiani isa Andro Hirvelaan oli legendaarse jalgpallitreeneri Stanislav Šarkovski õpilane. Cristian hakkas jalgpalli mängima juba paar aastat tagasi. Haapsalu Cup`il mängis Cristian koos ka 2009. sündinud lastega, mistõttu sai korraldajate eriauhinna selle eest, et ühel võistlusel kahes võistkonnas nii edukalt mängis.Lapsed on jalgpallitreeningutel osalenud septembrist 2016, mil alustati treeningutega Hiiu valla lasteaia kunstmurustaadionilt. Praegu treenitakse kaks korda nädalas Mängude maja saalis.Koos 2010 sündinud lastega osalesid Haapsalu Cupil ka Kärdla Linnameeskonna 2009 sündinud poisid-tüdrukud treener Tanel Lipsu juhendamisel. Lisaks meie lastele olid võistlemas veel JK Kratid, Raplamaa JK ja Läänemaa JK noored jalgpallurid.Kärdla LM 09 võistkond naasis tubli pronksmedaliga. Võistkond mängis koosseisus: Frida Valting, Oskar Lips, Cristian Hirvelaan, Oliver Tikerpuu, Rainer Tikerpuu, Priido Rõmmel, Mattias Juhe, Rico Grahv. Oliver Tikerpuu meeskonna kaptenina sai eriauhinna väga heade mängude eest. Treener Tanel Lipsu sõnul olid mõlemad Kärdla LM võistkonnad väga tublid: “Lapsed andsid vastastele korralikud lahingud. Eraldi tooks esile Cristiani ja Priido, kes mängisid mõlemas vanusegrupis ja andsid suure panuse mõlemasse võistkonda, mänguminuteid kogus neil kahel rohkesti. Paljudele oli see turniir üldse esimene võistluskogemus, seda enam teeb rõõmu saavutatu ning kogemused, mis said varasalve lisatud. Aitäh mängijatele ja aitäh vanematele. Nii neile, kes kodus olid kaasa elamas, kui neile, kes kohapeal ergutasid!”Kristi LinkovMTÜ Hiiumaa Jalgpall