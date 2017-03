“Mugavusteenus” võiks olla mugav

Poolteist aastat kestis hiidlaste erakordne nörritamine üleveol mandrile. Oli suur hulk inimesi, kes laevale ei mahtunud ja kallinenud teenus langenud kvaliteediga. Kui jõulu eel saabus uus laev Leiger, oli lootus suur, et kõik saab korda. Teinegi uus laev on teel ning tundub: jaanipäevaks saavad massid saarele ja siit tagasi.

Pühapäeval oli Heltermaa–Rohuküla liini pileteid võimalik osta aprilli keskpaigani. Seejärel selgub, kuidas kaks uut laeva hakkavad liinil liikuma. Teadaolevalt on kuni 18. juunini ministeeriumi, maa­valitsuse ja vedaja poolt kokkuleppimisel olevas sõiduplaanis reise sama palju kui sel ajal, kui sõitsid Regula ja Hiiumaa. Arvestades, et nüüd hakkavad sõitma Tiiu ja Leiger, peaks edasiminek veomahtudes olema tuntav.

Kahjuks pole ministeerium positiivselt vastanud ettepanekule, et suve tippnädalatelt võiks võtta laupäeviti ühe reisi vähemaks ja tõsta selle neile laupäevadele aasta lõpus, kui graafikus on kuuetunnine auk.

Veel tuli ministeeriumist imelik teade, et kahe saare vaheline ülevedu on mugavusteenus, kuigi hea mitu aastat on mõlemal saarel räägitud saarte ühisest majandusruumist. Ja mitte ainult räägitud, Hiiumaa tooraine toetab Saaremaa piimatööstust ning Hiiu saarel näeb aina sagedamini Saaremaa ehitusettevõtteid. Sestap tahaks küsida, kuidas saab elementaarse ettevõtlus­võimaluse, kaubaveotee tagamine olla ebaseaduslik riigiabi?

Tuleb tõdeda, et ikka on selgeks vaidlemata ka see, kas parvlaevaühendused on hiidlaste või Hiiumaa külaliste jaoks, Hiiumaa ettevõtjate või turistide jaoks. Ka üleveoteenuse paindlikkuses ja võimes mõista saareelanike vajadusi, on veel kõvasti arenguruumi.

Ehk peaks olema parem ka hiidlaste eneste võime oma huve defineerida, kokku leppida ja siis nende eest ühiselt seista.

