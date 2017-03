Meele­avaldus tuleb!

Homme on Kärdlas jälle meeleavaldus. Eelmisest on möödas napp poolteist aastat. Tookord protestiti Lauka kooli ja kooli­juhi kaitseks ja umbusaldati vallavanem Georg Linkovi.

Seekord tahetakse juhtida tähele­panu, et Loode-Eesti meretuulepark, mille keskkonnamõjude hindamise aruanne on homme avalikul arutelul, võib kahjustada Hiiumaa loodust.

Meeleavaldus toimub Kärdla kultuurikeskuse ees, arutelu hiljem selle sees.

Eestis on meeleavaldusel osalemine inimese põhiõigus ja kirjas ka Eesti Vabariigi põhiseaduses. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada.

Hiiu Lehe hinnangul on rahumeelne meeleavaldus veel üks hea võimalus otsustajate tähelepanu juhtimiseks probleemile juhul, kui otsustajad muudmoodi ei kuula.

Loodetavasti meeleavalduse korraldajad sellega ei piirdu, vaid teevad ka konkreetseid märkusi ja kirjalikke ettepanekuid keskkonnamõjude hindamise aruande kohta. Sest ainult neid võidakse arvesse võtta.

