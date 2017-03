Linnukasvatajate õppepäev Kõpus

Kõpu kandi linnukasvataja Tiit Männamaa korraldab 11. aprillil kella 10–16ni Kõpu rahvamajas linnukasvatuse infopäeva. Lektoriks on palutud kogenud linnukasvataja, Eesti linnukasvatajate seltsi juhatuse liige Janek Prits.

Männamaa, kes omandab linnukasvataja kutset Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õpiosakonnas, ütles, et tegemist ei saa olema ranges formaadis infopäevaga, vaid pigem küsimused-vastused stiilis vestlusega. Männamaa oletas, et eriti linnugripiohu valguses võiks linnukasvatajatel olla hulgaliselt küsimusi, aga kindlasti võiks lektorilt küsida ka lindude söötmise, jootmise, pidamise jms kohta. “Hea oleks saare linnukasvatajatega kokku saada, et omavahel muresid lahti rääkida ja lahendusi jagada,” ütles Männamaa, kelle Uus-Hendriku talu lindla on Hiiumaa mõistes juba päris suur ja liigirohke. Infopäevale oleks hea ette registreerida, siis teaks korraldajad, kui palju lõunaks suppi keeta ja kohvi­pausideks suupisteid osta. Infopäev on osalejatele tasuta, paar münti võiks tasku pista supirahaks. Registreerimine Tiit Männamaa telefonil 527 2473 kuni 7. aprillini.

Infopäeva korraldamist toetab tasuta ruumidega Kõpu külaselts Valguskiir.

Sildid: Kõpu, linnukasvatajad, õppepäev