Liidrite lõuna toob saarele Siim Kallase

RUDOLF SIMON/VIKIPEEDIA

Järgmisel kolmapäeval, 5.aprillil kell 13 saab Hiiumaa ettevõtjate liidu eestvedamisel alguse uus sündmustesari “Liidrite lõuna”.Esimesel korral võetakse arvamuslõuna formaadis toimuva sündmuse keskmesse regionaalpoliitika ja ettevõtluse teemad. Külalisesinejaks on endine Eesti peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.Kui sündmuse esimene tunnike möödub külalist kuulates, siis arutelud jätkuvad teisel tunnil rikkalikus lõunasöögilauas.Sündmus on suunatud kõikidele ettevõtlikele ja aktiivsetele, kel soov põnevatel teemadel kaasa mõelda ja rääkida ning osa saada toekast mitmepalgelisest lõunasöögist.Järgmine “Liidrite lõuna” saab toimuma sügisel ning siis on plaanis puudutada teemat Tööstus 4.0 ning arutleda teemal, et kas ja kui palju võiks uus tööstusrevolutsioon mõjutada meie arenguid.Liidrite lõuna osavõtutasu on 25 eurot. Sündmusele saab eelregistreeruda kuni 2.aprillini meilil liidritelouna­@gmail.com