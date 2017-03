Liblikad või truud sipelgad

Aastapäevakõnes ütles vabariigi president, et praegu näeme, kuidas meie noorte ootused erinevad kardinaalselt kas või praeguste keskealiste ootustest. President ütles, et noored ei tea, mida tähendab struktuurne tööpuudus ja ümberõpe. Nad vahetavad tööandjaid, oma rolle tööturul ja tegevusvaldkondi loomulikult ja iseenesestmõistetavalt. Suureneva sissetuleku korral vähendavad pigem tööaega kui säästavad tulevikuks. Nad elavad täna ja kohe. Muutub ka traditsiooniline töö, järjest vähem peavad inimesed olema kellast kellani kindlas kohas.

“Olukord tundub imelik. Uued põlved ei taha käia tööl 30 aastat ühtejutti ja siis siirduda pensionile. Nad õpivad, töötavad, reisivad ja saavad lapsi selles rütmis, mis just neile sobib. Taunitud niisugune elu justkui pole. Kuid selle rütmiga ei oska arvestada mitte ühegi arenenud riigi pensioni- ega ravikindlustusmudelid. Noori see praegu ei huvita, nad lihtsalt ei panustagi, sest risk abi vajada on väike või lihtsalt kusagil kauges tulevikus,” sedastas president.

Tänases Hiiu Lehes kirjutame Emmastes tegutsevast ettevõttest Pharma Systems, mis peab laienemisplaane, sest rootslasest omanikud soovivad tuua osa oma tootmisest Rootsist Emmastesse. Mullu tõi osa oma Norra tootmisest Hiiumaale AS Dagoplast.

Põhjus on mõneti üllatav: töötajate töökoha­truudus, mida Rootsi suursaadiku sõnul suurlinnade lähedalt ei leia.

Selgub, et on töid, mida saab väga kvaliteetselt teha vaid siis, kui töötajal on väga suur vilumus just sel tööalal.

Ehk on just hiidlaste paigatruudus, samas ehk ka leplikkus see, mis suurt hulka plasti­ettevõtteid siin töökohti pakkumas hoiab? Peaks uurima, mida meie noored neist töökohtadest arvavad?

3. märts 2017