Leib kui reklaamiagent

Hiiumaa leivatööstus hingitses aastaidväga kehvades ruumides ja oludes. Vahepealsel ühistu juhil oli plaan see tegevusala üldse lõpetada. Seega oleks saare viimane suurem toidutööstus läinud sama teed nagu Emmaste võitööstus, Kõrgessaare lihatööstus ees ja kala­tehas selle järel.

Mõnes mõttes oleks leivatootmise lõpetamine erinevate toodetega üleküllastunud Eesti turul olnud ju ratsionaalne otsus.

Hiiumaa puhul ainuüksi ratsionaalsed otsused ei päde ja tihti tuleb teha ka emotsionaalseid. Mis sest, et oleme kõige väiksem maakond, ikka tahame, et oleksime jätkuvalt iseseisev maakond, saaksime süüa oma saarel küpsetatud leiba ja hiidlased sünniks ikka oma saarel.

Nüüd võime olla rõõmsad, et aastakümnetega kulunud leivamaja läheb lammutamisele ning uus ja kaasaegne juba töötab. Ka on Hiiu saare esimene vedelgaasiküttel töötav ettevõte

just moodne leivamaja.

Leivatööstust arendades on ettevõtte juhid nina tuules hoidnud ja vastavalt sellele, kuidas muutuvad tarbijate soovid, ka uue tööstuse püsti pannud. Uues leivamajas on leiva­liini koomale tõmmatud ja rohkem ruumi antud saiadele-tortidele.

Coopi keskühistu juhatuse liige Janek Lepp ütles, et meie saare leiva- ja saiatooted müüvad hästi tänu sellele, et Hiiumaa on tuntud bränd – eriline saar, millega üks tavaline Eesti maakond võistelda ei jõua.

Seega võiks Hiiu Pagaris ja Hiiu Köögis valminud tooteid vabalt nimetada ka Hiiumaa reklaamiagentideks.

24. märts 2017