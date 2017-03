Lähisuhtevägivalla juhtumite arv kasvuteel

PPA

Palun oota...

President Kersti Kaljulaid tõi vabariigi aastapäeval peetud kõnes ühiskonna ette väga tõsise teema – lähisuhtevägivalla.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi PPA



Palun oota... President Kersti Kaljulaid tõi vabariigi aastapäeval peetud kõnes ühiskonna ette väga tõsise teema – lähisuhtevägivalla. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: allik, lähisuhete, Politsei, vägivald