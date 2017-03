Laevaühendused endiselt tähelepanu all

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et Sõru–Triigi ühendus on mugavusliin, Heltermaa–Rohuküla parvlaevaliini veomaht kasvab, kuid kuuetunnine “auk” talvistel laupäevadel võib alles jääda.

Hiiu maavalitsus ja Saare maavalitsus ei kooskõlastanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljapakutud Sõru–Triigi laevaliini sõidugraafikuid ja veomahte perioodiks 1. maist 31. detsembrini, kuna maavalitsuste arvates need ei rahulda tegelikku nõudlust.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et Sõru–Triigi ühendus on mugavusliin, Heltermaa–Rohuküla parvlaevaliini veomaht kasvab, kuid kuuetunnine “auk” talvistel laupäevadel võib alles jääda.

Hiiu maavalitsus ja Saare maavalitsus ei kooskõlastanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljapakutud Sõru–Triigi laevaliini sõidugraafikuid ja veomahte perioodiks 1. maist 31. detsembrini, kuna maavalitsuste arvates need ei rahulda tegelikku nõudlust.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: liinid graafik, parvlaevad