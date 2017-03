Kristina Joarand lõi mitu rekordit

erakogu

Treener Toivo Pruuli õpilane Kristina Joarand osales veebruari lõpus esmakordselt Eesti talvistel mitmevõistluste meistrivõistlustel, kus võisteldakse kõrgus­hüppes, kaugus­hüppes, kuulitõukes, 800 m jooksus ja 60 m tõkkejooksus.Tallinnas toimunud EMV-l võistles Joarand U18 vanuseklassis ning sai 2903 punktiga 12 võistleja arvestuses tubli kaheksanda koha. Võitjale, Katre Sofia Palmile jäi ta alla 805 punktiga.60m tõkkejooksus sai Joarand 12 võistleja seas esimese jooksu teise aja 9,66 sekundit ning kokkuvõttes üheksanda koha. Võitja aeg oli 8,95 sekundit.Kõrgushüppes esimesel katsel ületatud 1,57 meetrit tõi talle kolmanda tulemuse, ala võitja hüppas 1,72, teise koha omanik 1,69 meetrit.U18 neiud tõukavad 3kilogrammist kuuli ning see ala on Kristina jaoks valulaps. “Nägime hirmsasti vaeva, aga kasu kahjuks ei olnud. Jõudu on neiul piisavalt, kuid tulemus jääb tehnika taha,” kommenteeris treener Toivo Pruul oma õpilase kuulitõuke mitte kõige paremat sooritust.Kolme katse parim tulemus, 7,95 meetrit tuli viimasel tõukel ja andis ala kokkuvõttes 11. koha. Ala võitja, Leanne Siimumäe, tõukas 14,35 meetrit.Kaugushüppes sai Kristina Joarand kaheksanda koha, teisel katsel hüpatud tulemusega 4,96 meetrit. Võitja Katre Sofia Palm hüppas 5,53 meetrit.Viimane ala, 800 m jooks tõi Kristinale neljanda koha ajaga 2.48,35. Treeneri sõnul olid jooksud kokkuvõttes aeglased: “800 meetris tuli ka võitjal nõrk aeg kokku, ilmselt tegi väsimus päeva lõpus oma töö. Võitja, Meelis Atoneni tütar Liis Grete Atonen, jooksis 5–6 sekundit aeglasemalt, kui oleks võinud ja see tegi ka teiste tulemused nõrgemaks.”Treener Toivo Pruul võttis noore sportlase tulemuse kokku nii: “Isiklikud rekordid tõkkejooksus ja kõrgushüppes, seega tegi tüdruk täitsa tublilt. Täpselt ei ole infot, kas kokkuvõttes punktisumma on Hiiu maakonna rekord, kuid Kärdla kooli rekord on see kindlasti ning neiu isiklik rekord samuti.”

Kristi Linkov

Hiiumaa spordikool

Autor: Kaasautor erakogu

