Kooliteatrite raamiks vaid lavaruum

Laupäeval said kokku meie kooliteatrid.Jälle Kärdlas ja ikka suure sõbraliku perena.Ei mäletagi, millal viimati Kärdla laval varjuteatrit näha sai. Kärdla noorte näite­ring Liisa Reederi juhendamisel etendas lausa kaks varjumängu.Venekeelse etendusega kohtusime juba mullu. Emmaste kool, õpetaja Svetlana Orava juhendamisel, tõi lavale hanede-luikede muinas­jutu koos Baba-Jagaaga.Kärdla nukuteater vallutas lava kaks korda ja täiesti eriilmeliste lugudega. Kersti Ojasalu koositamisel nägime üle sirmiääre toimetavaid fantaasianukke, Mati Lepna pani kogu lava elama Totu ja tema sõpradega.Oma tuntud headuses nägime Käina kooliteatri etteasteid Tiia Korvi tööna. Ka neid oli kaks – väiksematel olid krokodillide omavaheline sallivusmure, suurematel tänased noorte igapäevaprobleemid sõpradega, vanematega, mõnuainetega, internetiga jne.Suur üllatus oli Lauka kool, keda me pole paar aasta­kümmet kooliteatritel näinud. Juhendaja Katrin Laan ja topeltetendus ehk igas rollis kaks osatäitjat. Žürii tunnustas seda – hääle liikumise sünkroonsus pausi täpsusega ja paralleelrollidega, mis teineteist täiendasid.Žürii koosseisu kuulusid Ott Lambing, Robin Niidas, Helve-Esta Sillamaa, Kata-Riina Luide ja Kristjan Arunurm. Ümarlaud koos juhendajatega andis tagasisidet, et lastel on väga hinge peal probleemid ja mured, komöödiat ei tahetagi (või ei osata) mängida. Lausa painavad on internetisügavused ja suhted vanematega, kes omaenda eluga vett ja vilet näevad. Internet, hoolivus ja sallivus olid läbivaks teemaks kõigil kaheksal etendusel.Vaatamata publiku pisaratele, mille põhjuseks viimane etendus, saab kooliteatrite päeva igati kordaläinuks lugeda.Peapreemia ja tunnustuse osalemaks riigifestivalil said Lauka põhikool etendusega “Topelt arvutihullud” ja Käina kool etendusega “Kõnelused”.Suur tänu noortele näitlejatele, nende juhendajatele ja publikule!Ille Savioja