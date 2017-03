Kohalik reisifirma Tiit Reisid toob saarele turiste

OÜ Tiit Reisid viib hiidlasi võõraid maid avastama, kuid toob Hiiumaale ka külalisi.Kohalik ettevõte OÜ Tiit­­ Reisid on järjest enam hakanud mõtlema ja tegutsema hiidlaste hüvanguks. Nii on seiklushuvilistele korraldatud nädalasi reise algusega siitsamast saarelt, et hiidlased ei peaks päev varem, kohver kaasas Tallinnasse sõitma.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: bussireisid, tiit reisid