Kogukonna toetus on oluline

Kolmapäeval oli Kärdla kultuurikeskuses kolm järjestikust sündmust samal teemal: meeleavaldus Loode-Eesti meretuulepargi rajamise vastu, sama tuuleelektrijaama keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu ja lõpuks esitlesid Hiiu valla juhid lepingut, mis kavas sõlmida meretuulepargi arendajaga, et tuuleelenergiast teenitavatest miljonitest 0,2 protsenti Hiiumaale tuua.

Neli ja pool tundi kestnud maratonist jäi meelde vaidlus 8000 allkirja üle ja vallajuhtide korduvad väited, et valla otsustest ei sõltu nagunii midagi.

Siim Paist ütles, et 8000 allkirja, mis koguti lausele “Mina hiigeltuuleparke Hiiumaale ja rannikumerre ei taha!” ei käi nende tuule­pargi kohta. Tema väide oli, et kui uuesti korraldada allkirjade kogumise aktsioon, siis niipalju allkirju tuulepargivastased enam kokku ei saaks.

Näitena Hiiumaa kogukonna kasvanud toetusest meretuulepargile tõi Paist Kärdla linnaga sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli. Hiiu vallaga kavandatav leping oleks seega järgmine toetusavaldus.

Kuigi tundub, et hiidlastest ei sõltu tõesti midagi ja otsuse, kas meretuulepark tuleb või mitte, teeb Eesti riik, on kogukonna toetus arendajale millegipärast siiski oluline.

Emmaste vallavolikogu aseesimees Hergo Tasuja küsis, miks ei oota Hiiu vald ühend­omavalitsuse teket, et alles siis leping sõlmida.

Hiiu Leht leiab, et see oleks õige ja õiglane – mõjutab ju leping ja sellega seonduv kogu Hiiumaad.

10. märts 2017