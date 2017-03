Kauaoodatud vastuses kiidetakse noorte algatust

Hiiumaa noortekogu Ankur liikmed Merje Reismaa ja Triin Helimets otsustasid teha midagi oma kodu­saare heaks ning korraldasid mullu uuringu Kärdla linna liiklusohtlikest kohtadest. Eelmisel nädalal laekus tehtud tööle Hiiu vallavalitsuse hinnang.Küsitlus toimus eelmisel aastal novembri lõpust detsembri keskpaigani ja vastajaid oli 123.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Helja Kaptein | Hiiu Leht

Küsitlus toimus eelmisel aastal novembri lõpust detsembri keskpaigani ja vastajaid oli 123. Hiiumaa noortekogu Ankur liikmed Merje Reismaa ja Triin Helimets otsustasid teha midagi oma kodu­saare heaks ning korraldasid mullu uuringu Kärdla linna liiklusohtlikest kohtadest. Eelmisel nädalal laekus tehtud tööle Hiiu vallavalitsuse hinnang.Küsitlus toimus eelmisel aastal novembri lõpust detsembri keskpaigani ja vastajaid oli 123.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: liiklusohtlik, noorte algatus, tänavad, tee