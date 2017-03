Kärdlale talimängude hõbe

Kärdla esindus Eestimaa tali­mängudel oli 43liikmeline, võistlused toimusid kolmel päeval ning kokkuvõttes päädis see Kärdla linnale väike­linnade arvestuses hõbe­medaliga. Kullast lahutas vaid kaks punkti.Tulemused on väga huvitavad, eriti kui arvestada seda, et hiidlased, erinevalt eestlastest, sel talvel lumega eriti kokku ei puutunud.Reedel võistlesid teate­suusatajad. Tehvandi nõlvadel sõitsid orienteerumistüdrukud M14 vanuseklassis välja linnade arvestuses kolmanda koha. Arvestades meie tütarlaste sünniaegu – 2003 sünniaasta oli ainult Eliise Keskülal ja teised – Maria Eller ja Herta Kesküla, olid konkurentidest kaks-kolm aastat nooremad – oli tulemus väga hea. Võitjad lõpetasid ajaga 23.30,39, meie tüdrukute aeg oli 39.11,22. Läbiti 3×2 km ring kunst­lumel, sõitma pidi 50 m klassikalises ja ülejäänud distantsi vabatehnikas.Teisena võistlesid teatesuusatamises naisveteranid vanuseklassis N35. Kokku sõitis 11 naiskonda ning meie naised tulid üldkokkuvõttes tublile 8. kohale, linnade arvestuses aga esikohale. Anneli Ilumets, Anu Saue ja Ülle Paasoja ankrunaisena sõitsid välja aja 34.35,74, mis jäi võitjatele alla vaid 7.49,69 minutit. Naisveteranide distantsiks oli 3×2,5 km vabas tehnikas.Meesveteranid läksid võistlustulle juba peaaegu hämaras. Meestel tuli läbida 3×3,3 km ring vabas tehnikas ning Toivo Saue, Jaan Harak ja ankrumees Toomas Mast lõpetasid sõidu linnade arvestuses 11. kohal.Paralleelselt võistlesid juhid, kes seekord pidid Valga­maal, Sooru kõrgendikul täitma militaarseid ülesandeid, nagu granaadi täpsusvise või takistusriba läbimine. Kärdla linna esindas Hiiu vallavanem Reili Rand, kelle sõnul ülesanded polnud ootamatud, kuna ta on Erna matkadel sarnaseid asju pidanud juba tegema. Rand täitis kõik ülesanded väga hästi ja sai naiste arvestuses esikoha ning hädavajalikud maksimumpunktid Kärdla võistkonnale.Väike-Munamäel oli võistlemas lumelaua sõidus igapäevaselt bodypumpi treenerina tegutsev Triin Masing, kes tõi üldkokkuvõttes Kärdlale linnade arvestuses esikoha.Õhtul läksid Valga põhi­koolis meeskorvpallurid kokku Tõrva meestega, kes suudeti alistada enam kui 30punktise vahega – 43:19.Laupäev oli talimängude põhipäev, kus võisteldi nii korvpallis, murdmaasuusatamises kui kabes.Kärdla esinduses kabetasid Raivo Rist, spordikooli treener Arvo-Jüri Rist, Kristel Polding ning spordikooli õpilased Tamor Tomson ja Triin Unt.Kokku oli linnade arvestuses kabes mõõtu võtmas kaheksa võistkonda 40 sportlasega. Meie võistkond saavutas pingelises heitluses esikoha.Naiste korvpallis võistlesid hiidlaste korvpalliklubi Askus naised koosseisus: Jaana Üksik, Mari Vahtra, Kirsti Kerves, Maria Reino, Külli Friedemann, Hanna Haavapuu, Anneli Ilumets ja Marika Koppel. Naised said kokku ühe võidu ja kolm kaotust, mis tõi neile kokkuvõttes neljanda koha.Meeste korvpallis mindi laupäeva hommikul esimeses mängus kokku alagrupi raskeima vastase – Tartu meeskonnaga. Mäng oligi väga raske, meie poistel tuli vastu võtta kaotus 19:38. Alagrupi kolmanda mänguna mindi kokku Jõhviga – sellest mängust sõltus koht alagrupis ja seega ka kohamängudes, kuid kahjuks tuli vastu võtta kaotus ja seega alagrupis kolmas koht. Kohamängudelt tuli vastu võtta kaotus Elvalt 23:32 ning 11.-12. koha mängus kaotus Kiviõlilt 32:35 seisuga. Kokku­võttes 12. koht.Korvpallis esindasid Kärdla linna Risto Merimaa, Leemet Käär, Fredi Raba, Martin Meeksa, Simon Felding, Robert Lilleõis, Priidu Koppel, Ove-Kristjan Kallas, Jürgen Puuri, Mihkel Mereküla, Karl-Peeter Junk.Mäesuusatajad tulid võistkondlikult kuuendale kohale. Meilt osales kokku kuus sportlast – üks lumelaudur ja viis mäesuusatajat. Mäesuusatajatest tuli Carolyn Engso N klassis teisele kohale. Triinu Schneider N35 klassis teisele kohale. M16 klassis oli Martin Schneider linnade arvestuses 9. kohal, M klassis Rivo Reisner 9. kohal, M40 klassis Reijo Viinonen 12. kohal.Murdmaasuusatamises võisteldi laupäeval individuaal­distantsidel. Kärdla esindusest oli võistlemas koguni 12 sportlast, kaheksas eri vanuseklassis. Eraldi arvestust peeti valdade ja linnade võistlejatele.N14 klassis sõitis linnade arvestuses Maria Eller välja kaheksanda koha, talle järgnes Eliise Kesküla ja 11. koha sai Herta Kesküla. N45 klassis sõitis Ülle Paasoja kaheksandale kohale, N55 klassis oli Anu Saue teine. M16 klassis oli Kustu Künnapase tulemuseks üheksas koht, M klassis oli Alari Remmelg linnade arvestuses kaheksas, Magnus Leht 22. M40 klassis oli Villi Romandi 18., M50 klassis Toomas Mast 16., M60 vanuse­klassis Toivo Saue viies ja Jaan Harak seitsmes.Eestimaa talimängud toimusid 13. korda 3.–5. märtsini Valgamaal. Eestimaa tali­mängud korraldatakse iga nelja aasta järel ning seekord osales üle 3000 sportlase.Talimängudel osalevad Eesti maakondade, linnade ja valdade võistkonnad. Võistlusi peeti Otepääl, Valgas ja Valkas ning võisteldi murdmaa- ja mäesuusatamises, juhtide võistluses, laskesuusatamises, jäähokis, suusahüpetes, ujumises, Kreeka-Rooma ja vabamaadluses, naistemaadluses, moto­krossis, laskmises, mälu­mängus, meeste ja naiste korvpallis, lauatennises ning males ja kabes.Kärdla esindused olid väljas kabes, naiste ja meeste korvpallis, murdmaasuusatamises, mäesuusatamises ja juhtide võistlusel. Maakondlikus arvestuses osaleti veel motokrossis ja laske­suusatamises.Võistluste ühiskoondise panid välja Hiiumaa spordi­liit ja Hiiu vald, koondist juhtis Anton Kaljula spordiliidu ja Kristi Linkov Hiiu valla poolt.

