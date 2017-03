Kärdla politseijaoskonna töötajal joobes juhtimise kahtlus

Pühapäeva, 12. märtsi õhtul isikliku sõiduki roolis Rohuküla sadamas praamijärjekorras seisnud vanempiirivalvuril tuvastati joove. Enne seda anti kella 18 ajal häirekeskusele kahel korral teada kahtlase sõidumaneeriga juhist Läänemaal Rohuküla sadamas. Politsei tuvastas kirjeldusele vastava sõiduki Hiiumaale suunduva praami järjekorrast. Järjekorras seisnud sõidu­auto Volkswagen juhi kohal istus 50aastane mees. Peale tema sõidukis rohkem inimesi ei olnud. Kontrollimisel tuvastati mehel joove ja selgus, et tegemist oli Kärdla politseijaoskonnas töötava vanempiirivalvuriga, kes ei täitnud sel hetkel teenistusülesandeid ja kasutas isiklikku sõiduautot.

Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga ja ta on teinud mehele ettepaneku ametist lahkumiseks. “See, et inimene võtab vastu teadlikult otsuse ja istub peale alkoholi tarvitamist sõidukirooli, on vastutustundetu ja lubamatu. See, et selle teo on toime pannud organisatsiooni liige, mille üks prioriteetidest on liiklusohutuse suurendamine, viitab, et tema väärtused ja hoiakud ei ole sobivad töötamaks politseis,” ütles Kõplas.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik lisas, et töö politsei- ja piirivalveametis on väga vastutusrikas ja eeldab igalt ametnikult selle vastutuse täielikku mõistmist. “See on väga tihedalt seotud ootustega, mis inimestel on politseiametnikele ja neist kõige olulisemad on need, et politseinikud on ausad ja seaduskuulekad,” rõhutas Allik. “Ma ei kahtle, et kõik meie töötajad on enda jaoks teadvustanud sellega kaasnevat vastutust ja ootusi nende väärtushinnangute suhtes. Samas oleme me kõik inimesed ja teeme vigu. Lihtsalt politseiniku ametikohal me teatud vigu lubada ja andestada ei saa ega tohi. Joobes juhtimine on vastutustundetu, ohtlik ja täiesti aktsepteerimatu tegevus ning sellele põhjendust olla ei saa.”

Võimaliku joobes juhtimise kontrollimiseks alustatakse distsiplinaarmenetlust, mille peamine eesmärk on leida tõendid selle kohta, kas mees juhtis sõidukit või mitte. Menetlust viib läbi sisekontrollibüroo.

Politsei palub kõigil, kel on sadamas toimunu või sõiduki eelneva teekonna kohta rohkem infot, võtta ühendust.

Autor: Hiiu Leht Pühapäeva, 12. märtsi õhtul isikliku sõiduki roolis Rohuküla sadamas praamijärjekorras seisnud vanempiirivalvuril tuvastati joove. Enne seda anti kella 18 ajal häirekeskusele kahel korral teada kahtlase sõidumaneeriga juhist Läänemaal Rohuküla sadamas. Politsei tuvastas kirjeldusele vastava sõiduki Hiiumaale suunduva praami järjekorrast. Järjekorras seisnud sõidu­auto Volkswagen juhi kohal istus 50aastane mees. Peale tema sõidukis rohkem inimesi ei olnud. Kontrollimisel tuvastati mehel joove ja selgus, et tegemist oli Kärdla politseijaoskonnas töötava vanempiirivalvuriga, kes ei täitnud sel hetkel teenistusülesandeid ja kasutas isiklikku sõiduautot.

Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga ja ta on teinud mehele ettepaneku ametist lahkumiseks. “See, et inimene võtab vastu teadlikult otsuse ja istub peale alkoholi tarvitamist sõidukirooli, on vastutustundetu ja lubamatu. See, et selle teo on toime pannud organisatsiooni liige, mille üks prioriteetidest on liiklusohutuse suurendamine, viitab, et tema väärtused ja hoiakud ei ole sobivad töötamaks politseis,” ütles Kõplas.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik lisas, et töö politsei- ja piirivalveametis on väga vastutusrikas ja eeldab igalt ametnikult selle vastutuse täielikku mõistmist. “See on väga tihedalt seotud ootustega, mis inimestel on politseiametnikele ja neist kõige olulisemad on need, et politseinikud on ausad ja seaduskuulekad,” rõhutas Allik. “Ma ei kahtle, et kõik meie töötajad on enda jaoks teadvustanud sellega kaasnevat vastutust ja ootusi nende väärtushinnangute suhtes. Samas oleme me kõik inimesed ja teeme vigu. Lihtsalt politseiniku ametikohal me teatud vigu lubada ja andestada ei saa ega tohi. Joobes juhtimine on vastutustundetu, ohtlik ja täiesti aktsepteerimatu tegevus ning sellele põhjendust olla ei saa.”

Võimaliku joobes juhtimise kontrollimiseks alustatakse distsiplinaarmenetlust, mille peamine eesmärk on leida tõendid selle kohta, kas mees juhtis sõidukit või mitte. Menetlust viib läbi sisekontrollibüroo.

Politsei palub kõigil, kel on sadamas toimunu või sõiduki eelneva teekonna kohta rohkem infot, võtta ühendust.

Sildid: joove, piirivalvur