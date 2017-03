Käina postipunkt asub nüüd Küti Äris

AS Omniva, endine Eesti Post sulges 1. märtsil Käina postkontori. Selle asemel on kaupluses Küti Äri postipunkt, mis avatud poe lahtiolekuaegadel, teisipäevast reedeni kella 10–17ni, laupäeviti kella 10–14ni. Postipunktis saab lisaks pakkide saatmisele ja vastuvõtmisele tasuda arveid, tellida ajakirjandust ja osta postikaupu. Kõigi teenuste eest tasuda nii sularaha kui kaardimaksega.

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv selgitas, et paki saatmisel postipunktist pakiautomaati või kulleriga koju tuleb tellimus eelnevalt Omniva e-teeninduses ära vormistada. “Ka on oluline meeles pidada, et kellegi teise saadetisele järele tulles on vajalik paki saajapoolne volitus,” lisas Kaiv.

Lisaks postipunktile saab postiteenuseid kasutada ka oma kodus kirjakandja vahendusel. Kui inimene elab lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja kojutellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale saab teenuste eest tasuda sularahas. Kirjakandja saab koju tellida helistades telefonil 661 6616, saates e-kirja aadressil info@omniva.ee või vormistades tellimuse Omniva kodulehel. Kirjakandja vahendusel saab nii saata kui vastu võtta kirju ja pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada ajakirjandustellimusi, saata siseriiklikke rahakaarte, tellida pensioni ja kasutada makseteenuseid.

Autor: Helja Kaptein

