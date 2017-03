Hiiu valla ja meretuulepargiarendajate koostöölepingust

FOTOMONTAAŽ KALLE KRUUS

Hiiu vallavalitsuse ja tuulepargiarendajate koostöös on volikogule esitatud koostööleping Nelja Energia ASi, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahel.koostööleping Nelja Energia ASi, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahel on Hiiu vallale ning kogu Hiiumaa elanikele kahjulik.Koostööleping on väga selgelt suunatud tuulepargi rajamise soodustamisele;lepitakse kokku mitte vähema, kui 700 MW suuruse tuulepargi rajamises;Hiiu vald kiidab ühtlasi heaks alajaama, hooldustööde baasi ja elektriliinide rajamise;eesmärgiks on tuulepargi püstitamine võimalikult kiiresti ja odavalt.Lepingu mõte ongi toetuse saamine tuulepargi rajamiseks Hiiu vallalt, et seeläbi näidata, justkui Hiiumaa elanikel puuduvad tuulepargi rajamisele vastuväited ja pretensioonid. Projekti kohaselt lepitakse kokku koostöö tegemine tuule­pargi planeerimiseks ja rajamiseks, eesmärgiga püstitada see võimalikult väikese aja- ja ressursikuluga. Jääb mulje, et tuulepark soovitakse rajada kiirustades, mõjusid piisavalt hindamata.Hiiu vald võtab lepinguga enesele kohustused, mida peab ka reaalselt täitma hakkama. Samas puudub informatsioon, kas ja kuidas selline hiigelsuur ja võimas tuulepark inimeste tervisele mõjub.Vallal on lepingu järgi kohustus tutvustada kord poole aasta jooksul kokkulepet teistele Hiiumaa valdadele;vald peab kutsuma teisi valdu üles kokkuleppega liituma.vald peab leidma inimese, kelle tööülesandeks on tuulepargi ja koostööleppe tutvustamine.Leping kohustab Hiiu valda tuulepargi rajamist reklaamima ning survestama teisi Hiiumaa omavalitsusi lepinguga liituma. See kohustus võetakse ebapiisava ja kallutatud informatsiooni valguses.Hiiu vallal on kokkuleppest tulenev kohustus tutvustada kokkulepet ja sellest tulenevaid soodustusi valla elanikele;Hiiu vald kohustub korra poole aasta jooksul avaldama artikli tuulepargi ja kokkuleppes toodud soodustuste kohta.Eelnevast nähtub selgelt, kui kallutatud on sõlmitav kokkuleppe. Hiiu vald peab hakkama tuulepargile toetust koguma valla enda kanaleid kasutades. Kohalik oma­valitsusüksus peaks olema erapooletu, aga lepingu kohaselt oleks vald kohustatud avaldama tuulepargi loomist toetavaid artikleid, mis kajastavad vaid tuulepargist potentsiaalselt saadavate soodustuste tutvustust. Sama­moodi kohustatakse valda andma poolikut ning kallutatud informatsiooni ka valla elanikele ja kogukonnale, tutvustades ka neile vaid potentsiaalseid tuulepargist saadavaid soodustusi.Hiiu vald on võtmas enesele kohustused tuulepargi rajamisele kaasa aidata ja seejärel on ta ka kohustatud seda täitma;vald kohustub kokkuleppega levitama vaid tuulepargi rajamist soodustavat informatsiooni. Tuulepargi negatiivsetest mõjudest minnakse lihtsalt mööda ja tuulepargi tegelikult vägagi kaalukaid ja olulisi negatiivseid külgi ei hakata kokkuleppe järgi kommunikeerima valla elanikele.Hiiu vald kaotab võimaluse olukorda kaalutletult hinnata ning erapooletult osaleda arutelus tuulepargi rajamise üle. Esitamata on informatsioon sellise hiigeltuulepargi mõjust inimese tervisele. Tõestamata on kahjuliku mõju puudumine. Kohalik omavalitsus ei saa sellist erapoolikut tegevust lubada.Moodustatava MTÜ asutaja­liikmeid on kolm: kaks arendajate ja üks valla esindaja, uute liikmete vastuvõtmisest keeldumist ei pea põhjendama;MTÜ üldkoosolek kinnitab annetusena saadud raha jagamise põhimõtted ja jagab need edasi;MTÜ üldkoosolek otsustab ühingule kuuluvate kinnis­asjade ja vallasasjade võõrandamise.MTÜ üldkoosolek koosneb esialgu asutajaliikmetest ja neil on võimalus uute liikmete vastuvõtmisest ilma põhjenduseta keelduda. Reaalne võimalus on olukorra kujunemiseks, kus MTÜle “annetatud” raha eraldatakse tuulepargiarendajate soovi kohaselt. Kinnis- ja vallasasjade võõrandamisel ei pea jälgitama ka MTÜ eesmärki.Saagi kompenseerimine on ette nähtud vaid juhul, kui KMH aruandes on sellise kahju tekke võimalus sõnaselgelt välja toodud. KMH aruanne ütleb selgesõnaliselt, et otsest ja vaidlustamatut ohtu tuulepargi rajamine kalastikule kaasa ei too. Lepingus on lubadus kahju korvata, kuid teine dokument välistab selle.Annetuste jagamiseks moodustatud MTÜ luuakse tuulepargi valmimise ajaks;võimalus omandada eelisaktsiaid ja/või võlakirju tekib kuus kuud peale tuulepargi valmimist;valla esindajatele lubatakse kohti arendaja nõukogus peale tuulepargi valmimist.Vallal puuduvad võimalused midagi ette võtta, kui teine pool oma lubadusi ei täida. Vallal puudub võimalus esitada erinevates küsimustes vastu­väiteid, sest seda võidakse tõlgendada koostöö mittetegemisena. Vallal on raske seista vastu ka teise poole soovile leping lõpetada.Kohti arendaja nõukogus valla esindajatele ei saa määrata sõlmitava lepinguga;aktsiate emiteerimise korda ei saa määrata sõlmitava lepinguga.Lepinguga lubatakse eraldada arendaja nõukogus kohad valla esindajale. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete valimine on aktsionäride üldkoosoleku pädevus. Aktsiate emiteerimise kord on aktsiaseltsi aktsionäride otsus, see ei saa sõltuda kokkuleppest kolmandate isikutega. Sellised lubadused lepingus ei taga õiguskindlust, et lubadused ka ellu viiakse.Hiiu vald sellisest kokkuleppest ei võida, vastupidi, tegemist on kahjuliku kokkuleppega vallale ja selle elanikele. Kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada eelkõige oma elanike õigused ja huvid – see koostööleping seda ei tee.MTÜ Hiiu Tuul