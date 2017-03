Hiiu valla eelarve vastu võetud

Hiiu vallavolikogu kinnitas 16. veebruaril Hiiu valla tänavuse eelarve, mille kogumahuks ligi 6 miljonit eurot. Eelarve fookus on eelkõige põhitegevuse kulude katmisel.

Vallavanem Reili Rand ütles Hiiu Lehele, et vallavalitsus tegi ettepaneku investeeringuid käsitleda lisaeelarvega, mille menetlemist alustatakse kevadel, kuna ettevalmistustööd on veel käimas ja hinnapakkumused laekuvad.

Eelarve menetlemise käigus selgus, et loodetud projekti­toetus kogukonnas elamise teenuse arendamiseks jäi esimeses toetusvoorus saamata. Kuigi projekt kavatsetakse esitada uuesti teise vooru, lükkuvad võimalikud investeeringud edasi järgnevatesse aastatesse. Sellest tulenevalt on vallavalitsuse ettepanek suunata käesoleval aastal lisavahendeid Hiiu valla teede ja tänavate korrastamisse. Täpsem investeerimiskava ja vajalik laenumaht finantseerimiseks kinnitatakse kevadel lisaeelarvega. “Vallavalitsus on ette valmistamas projektitaotlust keskväljaku rekonstrueerimiseks, mis eeldab samuti lisa­vahendeid. Veel on vallavalitsus andnud garantii, et juhul kui SA Hiiumaa Spordikool projekt saab rahastuse, kaetakse Kärdla staadionikatte uuendamise omafinantseering,” rääkis vallavanem.

Eelarvemenetluse käigus esitatud muudatusettepanekutega sai lisarahastust mittetulundusühingute tegevuse toetamine, milleks sel aastal ette nähtud 15 000 eurot. Lisaks eraldati täiendavalt 1000 eurot sportlastele valla esindamiseks tali- ja suvemängudel ning 1500 eurot täiendavat toetust Hiiumaa kohvikutepäevale. EELK Reigi Kogudust otsustati valla eelarvest toetada 6500eurose eraldusega Reigi ja Kõpu alumise kalmistu korrashoiuks.

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo märkis, et vallaeelarve tuludest moodustab tulumaks 3,5 miljonit eurot, planeeritud kasv eelmise aastaga võrreldes on 3,5 protsenti.

“Kõiki eelarvesse tehtud muudatusettepanekuid arvestati volikogus kas täies mahus või osaliselt. Välja arvatud muudatus­ettepanekud, mida tegi spordikool ja ettepanekud, mis tehti tänavate parandamiseks. Need lahendatakse ilmselt aprillikuus algatatava lisaeelarvega,” lisas Ojasoo.

Vastu võetud eelarves ei ole veel arvestatud ka ühinemistoetuse ega ka selle arvelt tehtavate investeeringutega, kuna need kulutused jäävad valdavalt 2018. aastasse.

Autor: Peep Lillemägi Hiiu vallavolikogu kinnitas 16. veebruaril Hiiu valla tänavuse eelarve, mille kogumahuks ligi 6 miljonit eurot. Eelarve fookus on eelkõige põhitegevuse kulude katmisel.

Vallavanem Reili Rand ütles Hiiu Lehele, et vallavalitsus tegi ettepaneku investeeringuid käsitleda lisaeelarvega, mille menetlemist alustatakse kevadel, kuna ettevalmistustööd on veel käimas ja hinnapakkumused laekuvad.

Eelarve menetlemise käigus selgus, et loodetud projekti­toetus kogukonnas elamise teenuse arendamiseks jäi esimeses toetusvoorus saamata. Kuigi projekt kavatsetakse esitada uuesti teise vooru, lükkuvad võimalikud investeeringud edasi järgnevatesse aastatesse. Sellest tulenevalt on vallavalitsuse ettepanek suunata käesoleval aastal lisavahendeid Hiiu valla teede ja tänavate korrastamisse. Täpsem investeerimiskava ja vajalik laenumaht finantseerimiseks kinnitatakse kevadel lisaeelarvega. “Vallavalitsus on ette valmistamas projektitaotlust keskväljaku rekonstrueerimiseks, mis eeldab samuti lisa­vahendeid. Veel on vallavalitsus andnud garantii, et juhul kui SA Hiiumaa Spordikool projekt saab rahastuse, kaetakse Kärdla staadionikatte uuendamise omafinantseering,” rääkis vallavanem.

Eelarvemenetluse käigus esitatud muudatusettepanekutega sai lisarahastust mittetulundusühingute tegevuse toetamine, milleks sel aastal ette nähtud 15 000 eurot. Lisaks eraldati täiendavalt 1000 eurot sportlastele valla esindamiseks tali- ja suvemängudel ning 1500 eurot täiendavat toetust Hiiumaa kohvikutepäevale. EELK Reigi Kogudust otsustati valla eelarvest toetada 6500eurose eraldusega Reigi ja Kõpu alumise kalmistu korrashoiuks.

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo märkis, et vallaeelarve tuludest moodustab tulumaks 3,5 miljonit eurot, planeeritud kasv eelmise aastaga võrreldes on 3,5 protsenti.

“Kõiki eelarvesse tehtud muudatusettepanekuid arvestati volikogus kas täies mahus või osaliselt. Välja arvatud muudatus­ettepanekud, mida tegi spordikool ja ettepanekud, mis tehti tänavate parandamiseks. Need lahendatakse ilmselt aprillikuus algatatava lisaeelarvega,” lisas Ojasoo.

Vastu võetud eelarves ei ole veel arvestatud ka ühinemistoetuse ega ka selle arvelt tehtavate investeeringutega, kuna need kulutused jäävad valdavalt 2018. aastasse.

Sildid: eelarve, Hiiu vald