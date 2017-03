Hiidlased sõidavad Hiinasse

REET KOKOVKIN

Märtsi keskel sõidab rahvusvahelise LEADER projekti raames Hiiumaalt Hiina Rahvavabariiki kolmeliikmeline delegatsioon.Delegatsiooni kuuluvad maavanem Riho Rahuoja, maavalitsuse arenguosakonna ja maakondliku arenduskeskuse juhataja Aivi Telvik ning maakonna LEADER tegevusgrupi tegevjuht Reet Kokovkin.





Autor: Harda Roosna REET KOKOVKIN

Sildid: delegatsioon, hiina, maaeluareng