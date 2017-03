Hiidlased naiste võrkpalli esiliiga tipus

Võrkpallihooaeg hakkab kohe-kohe lõppema, mistõttu on käsil viimased, kõige tähtsamad mängud. Rõõmu teeb, et üle mitme aasta on naiste võrkpalli esiliigas esikohtadele mängimas ka hiidlased. Vastasseisus Sparta vs Peetri Võrkpalliklubi/Rae Vald on viimane läbinud teise ringi ilma ühegi kaotuseta ning kogunud hooaja vältel 33 punkti. Praeguseks on nad sellega esikohal, Spartal on 30 punkti.

Kuldmedalite saatus otsustatakse neljapäeval. Siis on Spartal ees veel üks mäng, seekord Neemeco/Gerardo’s Toysi vastu. Juhul kui Sparta võidab vähemalt 3:0 või 3:1 on kuldmedalid nende käeulatuses. Kõigis kolmes eelnimetatud naiskonnas mängivad hiiu naised: Peetri VK/Rae vald pallivad Jaana Timofejev ja Kati Nelis (Vann), Spartas Anett Karjamaa, Mari-Liis Mänd ja Janne Nurk ning võistkonnas Neemeco/Gerardo’s Toys Gerli Enula.

Kristi Linkov

