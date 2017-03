Hiidlased mängisid võrkpallipeol esikolmikus

Gertrud Alatare

Meistriliiga tänavuseks tšempioniks krooniti Võru spordikeskuses peetud Credit24 meistriliiga vaatajate­rohketel finaalimängudel Rakvere võrkpalli­klubi (VK). Ka hiidlastel oli, kellele kaasa elada. Rak­vere VKs mänginud Magnus Kallas sai koos meeskonnakaaslastega kaela kuldse, kolmandaks jäänud Bigbank Tartu meeskonnas mänginud Markus Uuskari, Stefan Kaibald ja Robin Valting pronksise medali.Muidu Selver Tallinn meeskonnas mängiv Magnus Kallas on treener Urmas Tali juhendatavas Rakvere VKs sel hooajal laenuks ning krooniti tšempioniks.Rakvere VK ja Pärnu VK finaalmäng lõppes 3:2 Rak­vere VK võiduga. Nii dramaatilist võrkpalli pole ammu nähtud, kus peaaegu kolmanda geimi lõpus veel oli tunne, et Pärnu lõpetab selle mängu 3:0 võiduga ja Rakvere jaoks on juba kõik läinud. Nii aga ei juhtunud, Rakvere võttis ära kolmanda geimi 25:22 ja järjest veel kaks geimi. Väga punkt-punktis mängus oli motivatsioon kõrgem Rakverel ja esmakordselt tõi meeskond koju Baltikumi võrkpalliklubisid ühendava sarja võidu.Treener Urmas Tali kommenteeris mängu: “Pärast teist geimi ütlesin meestele, et peame oma asjad ära tegema. Alates sealtmaalt olime rünnakul mitmekülgsemad ja Siim Põlluäär lõi sellised pallid maha, mis alguses ei õnnestunud. Lisaks ei tohi unustada, et Pärnu mängis esimesed kaks geimi tõesti hästi.”End kolmandaks võidelnud Bigbank Tartu alistas finaal­turniiri teisel päeval üli­põnevas lahingus “vana hea tuttava” Selver Tallinn VK seisuga 3:2. Mäng kestis kokku 2 tundi ja 20 minutit ning oli lõpuni täiesti finaalturniiri vääriline pronksimäng.“Mingil hetkel konspekte enam väga ei vaadatud ja otsustavaks sai see, kes suudab rohkem korrektsust hoida, kaitses võidelda ja enesekindlust säilitada. Mõlemal pool olid lõpuks väsinud võistkonnad ja meil hakkas ka juba õhukumm natukene paistma, aga seda magusam see võit on,” sõnas Bigbank Tartu peatreener Oliver Lüütsepp.Uuskari, Kaibald ja Valting on võrkpalluriteed alustanud Hiiumaa võrkpalliklubis treener Ülari Kaibaldi käe all. Kaibald elas oma poiste mängudele kaasa ka Võrus kohapeal, tuhatkonna võrkpallifänni seas. Tema võttis kahe päeva mängud kokku nii: “Eile [laupäeval – toim] teise geimi lõpus 23:20 eduseisus tegi Tartu kolm lihtsat omaviga, lasti Rakvere mängu ja sealt lagunesid ise täitsa ära. Täna [pühapäeval – toim] seevastu mängiti nagu meeskond, võideldi iga punkti eest ning Stefan ja Markus olid väga tublid.”Bigbank Tartus libero positsiooni hoidev Robin Valting ütles, et esimesel päeval tegi meeskond palju rünnakuvigu ega mänginud etteantud plaani järgi. “Meie stiil on hoida vead kontrollitud ja lasta vastasel eksida ja täna olid asjad kontrolli all,” selgitas ta.“Eile alustasime hästi, aga mingi hetk muutusime pehmeks ja lasime Rakvere mängu, sealt edasi domineerisid nemad ja meie enam omi asju tööle ei saanud ja lõpuks lagunesime täitsa,” leidis ka Stefan Kaibald. “Täna alustasime samamoodi hästi ja tundus, et Selver polnud nii hästi mänguks valmis kui meie. Vahetustega nad leidsid oma mängu­rütmi paremini üles. Lõpuks tundus, et meil oli rohkem õnne ja saime ikka oma võidu kätte.”Kristi LinkovHiiumaa võrkpall