Hääletajad eelistasid Kärdla välijõusaali

Sel aastal pakkus Hiiu vald oma kodanikele esmakordselt võimalust kaasava eelarve hääletuse kaudu öelda, kuidas kasutada 10 000 eurot valla eelarvest.

Hääletamine lõppes 26. märtsil, hääletada sai iga vähemalt 16aastane vallaelanik ja oma hääle sai anda kolme erineva idee poolt.

Hiiu valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak teatas hääletuse järel, et esitatud 12 idee seast võitis ülekaalukalt, 119 häälega välijõusaali rajamine Kärdlasse. 62 toetushäält sai Näkitiigi puhastamine ja 60 häält portatiivse digitaalse kinotehnika soetus. 59 häält kogus Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaia juurdepääsutee korrastamine ning 56 häält mänguväljaku rajamine Kärdla linnaparki. Üle­jäänud ideed said vähem hääli. Hääletusel osales 284 inimest, kes andsid kokku 493 häält.

Järgmine kaasava eelarve valikumenetlus on selle aasta sügisel. Hiiu valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et seega oodatakse juba varsti uusi ideid, mida vallaeelarvest toetada.

Edaspidi hakkab kaasava eelarve hääletus toimuma kord aastas ehk ideed esitatakse sügisel ning need realiseeritakse järgmise eelarveaasta jooksul.

Autor: Peep Lillemägi Sel aastal pakkus Hiiu vald oma kodanikele esmakordselt võimalust kaasava eelarve hääletuse kaudu öelda, kuidas kasutada 10 000 eurot valla eelarvest.

Hääletamine lõppes 26. märtsil, hääletada sai iga vähemalt 16aastane vallaelanik ja oma hääle sai anda kolme erineva idee poolt.

Hiiu valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak teatas hääletuse järel, et esitatud 12 idee seast võitis ülekaalukalt, 119 häälega välijõusaali rajamine Kärdlasse. 62 toetushäält sai Näkitiigi puhastamine ja 60 häält portatiivse digitaalse kinotehnika soetus. 59 häält kogus Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaia juurdepääsutee korrastamine ning 56 häält mänguväljaku rajamine Kärdla linnaparki. Üle­jäänud ideed said vähem hääli. Hääletusel osales 284 inimest, kes andsid kokku 493 häält.

Järgmine kaasava eelarve valikumenetlus on selle aasta sügisel. Hiiu valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et seega oodatakse juba varsti uusi ideid, mida vallaeelarvest toetada.

Edaspidi hakkab kaasava eelarve hääletus toimuma kord aastas ehk ideed esitatakse sügisel ning need realiseeritakse järgmise eelarveaasta jooksul.

Sildid: eelarve, hääletus, välijõusaal