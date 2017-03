Fantoomvalu enne amputeerimist?

Fantoomvalu on valu, mida vöib tunda tagantjärele, peale operatsiooni, kui mingi kehaosa, näiteks jalg, on eemaldatud. Siim Paist aga tödeb hiidlastel fantoomvalu juba enne operatsiooni kui “jalg”, s.o rannikumeri, veel tervena olemas.

See teeb mulle tunde, et siis kui sääl ükskord körguvad lainte­möllus sajad tuugenid, alles siis päris fantoomvalud tulevad. Meri on pulki täis, lained heitlevad teab mis moodi ja Hiiumaa pole enam paradiisisaar. Seda ma töesti pelgan kogu aeg ja Paisti mitte just eriti faktipöhine jutt mind ümber ei veennud. Miks siis?

Alustan metsast – mets on looduskooslus, park aga päriselt ei ole, park on pöhiliselt linnainimesele löbujalutuseks loodud puid, pöösaid ja kujundatud teid sisaldav kooslus.

Meretuulepark on minu jaoks ka eksitav nimetus. Pargi teeb inimene oma arusaamadest, mitte loodusest lähtuvalt. Kui istutame mereavaruse täis tuugenisambaid, siis me loome tööstusvaate ja hävitame loodusvaate. Vöimalik, et teeme loodusele ka liiga, nagu praegu Eesti metsade hävitamisega.

Hakatuseks loetleb Siim Paist hulga megavatte, vördleb planeeritavaid meretuuleparke planeeritavatega, nimetamata ühtegi juba olemasolevat suurt tuuleparki elik viibime fantaasiamaailmas. Kokku­vötteks tödeb ta, et “…ka maailma suurimaks olemine ei tähendaks ilmtingimata probleeme ja valusid”. Siin pole peale veel olematute megavattide loetelu ühtegi fakti. On küll Helgolandi ümbruses olemas 800 MW, aga sääl on need 30 km kaugusel rannikust. Meil aga tahetakse panna tuugenid rannikust 12 km kaugusele.

Hiiumaa elektrivarustuse paranemise löigus loeme –“…peab paranema ehk tekkima…”, “…arendaja kulul ehitatakse… liitumine Hiiumaa jaoks”. Küsin – kuhu ja millal? Kuidas see oletatav liitumine parandab elektrivarustust? Nimetatud on ka ainult maakaabelliinide kasutamist Hiiumaal, mis oleks iseenesest suurepärane, kuid elektri­asjanduses teadmatuna ei saa ma aru, kuidas need maakaablid iseenesest Hiiumaa elektrivarustust parandavad.

Töökohtade jutt on samuti ilus, ehkki minu paranoilises mötlemises mitmeid küsimusi äratav. Hoolduse- ja remondiaegsed töökohad ei ole ju püsitöökohad. Ka Paist nimetab neid ainult püsivamateks ja pikajalisemateks, mitte püsivateks ja pikaajalisteks, lisades osadele ka peale kodude hotellides ööbimise, mis kindlasti pole seotud püsitöökohaga Hiiumaal. Pealegi tekkib mul küsimus tuugenite töökindlusest juhul, kui need vajavad pidevat hooldust ja remonti. Ka enamuses tingivas köneviisis toodud töökohtade loomine ja Hiiumaal tuugenispetside vöimalik öpetamine ei lisa faktikindlust.

Viimane pealkiri: “Hiiumaale tuleb suur raha” on minu jaoks lausa öövastav. Suur raha on viimase 150 aasta jooksul hävitanud maailmas tohutult ja päästmatult metsa, puhast vett, haritavat maad, kultuure ja rahvaid.

Kergendust öövale pidanuks tooma seitsme aastaga Nelja Energia poolt kogukondade toetuseks annetatud rahasumma 460 000 eurot, mis teeb aasta kohta 60 000 eurot. Huvitav oleks teada, mitu kogukonda sellest toetust said?

Näiteks 2011. aasta kasum oli Nelja Energial 4,9 miljonit eurot, 2012 juba 9 miljonit. Tuugeniäri tohutuid kasumeid arvestades on ju tegemist vaid klaaspärlitega kohalike aborigeenide rahustamiseks, mis “fantoomvalusid” vaevalt leevendab. MTÜle jääb ainult pärlite laialijagamise “töö”.

Kui 8000 allkirja töendavad endiselt, et hiigeltuuleparke kogukond ei taha, siis jutt sellest, et tuulepargi projekt sobitub keskkonna ja kogukonnaga väga hästi, on pehmelt öeldes lihtsalt müra.

Tuuleenergia iseenesest tundub töesti puhtam viis energiat toota. Tuugenid ise ei emiteeri CO2, ehkki avariid, mida paraku ikka esineb, tekitavad lokaalset keskkonnareostust. Näitena olgu öeldud, et igas tuugenis on sajad liitrid öli. Seda nn puhast energiat aga “saastab” näiteks Eesti maapöuest vöetava pölevkivi pöletamine saamaks energiat, mis on vajalik tuugenitelt saadava elektrivoolu stabiliseerimiseks. Tuul ju ei puhu 24/7 ja kogu aeg ühtlaselt. Nii et sellest tuleb siis ka seda va CO2e. Kujundlikult öeldes nöuab iga tuugen labidatäie pölevkivi lisaks, sajad tuugenid sadu labidatäisi.

Hiiumaa ei vaja ega taha meretuuleparke!

Urmas Selirand

Sildid: fantoomvalu, tuugenid