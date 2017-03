“EV 100 igas külas” Hiiumaal

EV100 juubelisündmused saavad alguse 16. aprillil kui Eesti kaardilt “kaotatakse” sümboolselt taas, nii nagu aastal 1917, kubermangupiir Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel ning süüdatakse laste- ja noorte laulu- ja tantsupeo tuli.

EV100 sündmuste avapäevale pühendab terve saate­päeva ka Eesti Rahvusringhääling. Juubeliperiood kestab 2020. aastal Tartu rahu aastapäevani.

Eesti riigikantselei EV100 juhtrühm ja Külaliikumine Kodukant on võtnud ühiselt südameasjaks, et meie riigi juubeli tähistamine jõuaks igasse Eestimaa nurka, ka kõige kaugemasse.

Maarahva tegemised ühiskingi “EV100 igas külas” raames algavad tänavu augustis Maapäeval ja kestavad järgmise Maapäevani augustis 2019.

Milline on üks väärikas kingitus väärika riigi väärikale rahvale? “Eks ikka selline, millest tunnevad rõõmu ja saavad kasu nii oma küla ja kogu­kond kui ka need, kes külla tulevad. Selline, mis ise ning üheskoos, südame ja mõttega tehtud. Oma- ja oma kogukonna näoline, millist teist täpselt samasugust kusagil mujal ei leidu,” loetleb “EV100 igas külas“ üleeestiline koordinaator Merle Jantson.

“On aeg oma kodukohas ühiselt ringi vaadata – kindlasti on siin midagi, mille tegemisest ammu unistatud, mõeldud, millest puudust tuntud. Või ehk on Teie kogukonnas hoopis midagi sellist väärtuslikku, mis aegadega kaduma läinud ja nüüd taasavastamist ootab,” kinnitab Jantson, et just nüüd – Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised mõtted ja unistused üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu selleks siis külaväljaku, kiigeplatsi vms rajamine; küla kroonika, laulu, kokaraamatu vm kirjutamine; kogukonnale olulisele paigale/hoonele/vms uue elu andmine ja ikka nii edasi. “Tähtis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui sünnipäev seljataga. Tähtis on, et see oleks ise, ühiselt ja südamega tehtud – just nii suur või väike, kui on tegijast kogukond.”

Külaliikumine Kodukant on võtnud kingitegijatele toeks olla – kõigis Eesti maakondades on tubli ja tore inimene, kellelt saab nõu ja abi igaüks, kes maarahva suures ühiskingituses “EV100 igas külas” kaasa lüüa tahab. Hiiumaal on selleks Ester Tammis, Kodukant Hiiumaa juhatuse eestvedaja, kelle kontaktid on tel 5648 7057, meiliaadress info@vetsitall.ee Tema abikäeks on juhatuse liige Heli Üksik – tel 5691 2640 ja meiliaadress

heliuustalu@gmail.com

Alates tänavuse aasta märtsi keskpaigast on Külaliikumise Kodukant kodulehel kodukant.ee kõigile vaatamiseks Eesti külade sünnipäevakaart – Eesti kaart, millele kantud kõik “EV100 igas külas” maakogukondades tehtavad n-ö kingitused.

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa, Ester Tammis ja Heli Üksik ootavad ning koguvad infot Hiiumaa külades toimuvate ühiskingituse pidude/sündmuste kohta, et kõik hiidlaste toredad ettevõtmised samuti külade sünnipäeva­kaardile jõuaksid.

Info kingi kohta peaks sisaldama järgmisi andmeid: koht/kogukond, kingi nimi/nimetus, avamise/esitluse/peo kuupäev (kuupäevi saab vajadusel hiljem muuta), lisainfo link või telefoninumber.

Kutsume kõiki Hiiumaa külasid aktiivselt ühiskingituse tegemises kaasa lööma ja katame ühiselt kaardil Hiiumaa tihedalt ühiskingituse sündmustega.

Lisainfot ühiskingituses “EV100 igas külas” kaasa löömiseks leiab EV100 kodulehelt: https://ev100.ee/et/ev100-igas-kulas või Külaliikumine Kodukant kodulehelt: https://kodukant.ee/ev100/uhiskingitus-ev100-igas-kulas/ aga ka “EV100 igas külas” maakonna koordinaatorilt.

Heli Üksik

Kodukant Hiiumaa

juhatuse liige

