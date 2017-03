Ettevõtjate mured ja laevafirma vastused

Teisipäevases Hiiu Lehes ilmusid anonüümseteks jääda soovinud Hiiumaa ettevõtjate küsimused saare ja mandri vahelise parvlaevaveo korraldajale. Küsimustele vastab OÜ TS Laevad teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber:

Mispärast on esmaspäevane ülevedu nii “lukus”, et isegi autonumbrit vahetada ei saa?

Pille Kauber: Autonumbrit on võimalik vahetada alati samale reisile, millele pilet on eelmüügist ostetud.

Miks on pidevalt “lukus” kõik piletiostuvõimalused veoautodele?

Pille Kauber: Eelmüügist on võimalik osta pileteid kõikidele sõidukiliikidele vastavalt vabade kohtade olemasolule. Nüüd on kodulehel praamid.ee reiside juures näha suurte veokite jaoks vabad kohad, mis tähendab, et soovitud reisi on mugavam planeerida.

Miks on õigeaegne pileti tühistamine tasuline ja miks on tasuline samast kassast uue pileti ostmine?

Pille Kauber: Pileti tagastamise tasu tuleneb teenuse tüüptingimuste punktist 3.14. Pileti tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast vastavalt hinnakirjale maha teenustasu 3,20 eurot, välja arvatud juhtudel, kus reis jääb ära erandolukorra tõttu (vt Tüüptingimused punktid 2.5 ja 2.6). Uue pileti ostmine on tasuline, sest uue pileti eest tuleb ikka tasuda.

