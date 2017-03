Elektrijaama ostis OÜ SpaceGate

Eesti Energia

Eesti Energia müüs vana Kärdla elektrijaama hoone koos väravaputka ja õlilaoga kolmandal katsel. Kärdlas Vabaduse tn 2 asuva 1210 m² äripinna ja sellel asuvad muinsuskaitse all olevad elektrijaama seadmed ostis OÜ SpaceGate, mille esindajaks on Hiiumaa päritolu Anti Nööp.ASi Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütles, et kinnistu müügiks korraldati kolm enampakkumist. Esimesed kaks ebaõnnestusid, viimasele laekus kaks pakkumust, neist parima pakkumuse esitas OÜ SpaceGate. Edukaks osutunud konkurss viidi läbi mullu oktoobris-novembris, müügi- ja asjaõigusleping sõlmiti tänavu jaanuaris. Pakkumise hinda poolte kokkuleppel ei avalikustata.Kokku koosneb nn elektrijaama kompleks kümnest kinnistust, millest juba varem on Eesti Energia võõrandanud Pikk tn 2a, 2b, 2c ja 2d kinnistud ning Lubjaahju tn 1, 1a ja 1b kinnistud.Praegu on Kärdlas ettevõtte omanduses veel üks kinnistu, asukohaga Vabrikuväljak 10. Selle enampakkumine on planeeritud välja kuulutada peagi, 20. märtsil.