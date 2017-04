Eesmaa lubas hiidlaste mured pealinna viia

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa käis Hiiumaa visiidil ja kohtus kohalikega, et kuulata ära nende mured ja viia need otsustajateni.Enn Eesmaa lõpetas oma ringkäigu mööda Eestit reedel Hiiumaal. Eesmaa ütles, et soovis tutvuda probleemidega kohapeal, sest sageli ei jõua need ei omavalitsuse ega ka meedia huviorbiiti ega ka poliitikuteni, asespiikrina aga on tal võimalus aidata lahendada nii mõnigi kitsaskoht.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: Enn Eesmaa, Haldusreform, mured, Muusikakool