Discgolfarid selgitasid parimad

Nädalavahetusel peeti Hiiumaal Eesti discgolfi liidu karikasarja avaetapp, millest võttis osa 149 disc­golfarit.18.–19. märtsil Sportland Randmäe discgolfipargis peetud võistlus oli ühtlasi avalöögiks (EDGL) tänavusuvisele hooajale. Laupäeval asusid parimaid selgitama amatööride divisjoni mängijad kolmes eri võistlusklassis. Kõige rohkem osalejaid oli meesamatööride (MA3) klassis, kus rajale läks ühtekokku 78 võistlejat. Stabiilseimat mängu näitas seekord Aegviidu Spordiklubi/­KAKK esindaja Evgeni Smirnov, kes läbis mõlemad ringid tulemusega neli viset alla PARi. Teisele kohale tuli Discgolfiklubi Hole-In-One liige Rando Järve, kelle kahe ringi kogutulemuseks kuus viset alla PARi ning kolmas koht kuulus vaid ühe viske rohkem teinud kohalikule tuleviku­lootusele Kasper Pisale klubist Dagö DG.Esmakordselt Eestis oli võistluskavas eraldi ka nais­amatööride (FA3) klass, kus omavahel võtsid mõõtu kümme vaprat naist. Kõige kindlama käega oli avaetapil Kairi Pisa Dagö DGst (+24), edestades Chilli Disc Golf klubi mängijaid Liisa Pröömi kahe ning Gretlin Isoborn Rauda nelja viskega.Juuniore (MJ2) sünni­aastaga 2002 või hiljem oli avaetapile tulnud vaid kaks, kuid see-eest näitas ülekaalukalt võitjaks tulnud Maico Rimmel Chilli Disc Golf klubist suurepärast mängu, mängides teise ringi seitse viset alla PARi, mis oli ka kogu võistluspäeva parim tulemus. Teine koht kuulus discgolfiklubi Keila Mets noorvõistlejale Rasmus Hulkkole.Kohal Eesti paremikPühapäev oli PRO divisjoni mängijate päralt. Meeste avatud klassis (MPO) oli kohal pea kogu Eesti paremik ning esiotsa kohtadele oli oodata tulist heitlust. Esimene ring veel midagi ära ei otsustanud – liidrina läks otsustavale ringile vastu Silver Lätt (Chilli Disc Golf) tulemusega kuus viset alla PARi ning tema selja taga jagasid teist-kolmandat kohta laupäevane MA3 võitja Evgeni Smirnov ning Silveri klubikaaslane Ralf Rogov tulemusega viis viset. Vaid ühe viske kaugusel neist olid veel neli mängijat, mis tähendas, et kohad esikuuikus olid igati lahtised.Silver Lätt midagi juhuse hooleks ei jätnud, kogudes esimese kümne rajaga seitse birdie’t ning lõpetades ringi tulemusega kaheksa viset alla PARi. Sama tulemuse suutis teisel ringil välja mängida ka Discgolfiklubi Hole-In-One esindaja Martin Rotmeister, kes tugeva teise ringiga ka kokkuvõttes teisele kohale tõusis. Viimasel korvil eksinud Ralf Rogov pidi seekord leppima kolmanda kohaga. Esikuuikusse mahtusid veel Siim Isup (Klubi Discgolfar), Oliver Hanschmidt (Hole-In-One) ja Evgeni Smirnov (Aegviidu Spordiklubi/KAKK).Meeste avatud klassis võidutsenud Silver Lätil jagus võistluse kohta palju kiidusõnu.“Hiidlastel on võistluste korraldus alati väga eeskujulik. Lisaks on Randmäe discgolfi park ise tohutult ilus,” kiitis Lätt. Oma mänguga jäi ta üldkokkuvõttes rahule, sest miinimum sai täidetud. “Esimese ringiga alustasin võimsalt, olles 11 korviga kaheksa viset alla PARi, kuid ringi teisel poolel tulid vead sisse ning tulemuseks kesine miinus kuus viset. Teine ring eksisin kaks korda avaviskega ning putt oli terve ringi liiga kõrge. Mõlemad ringid tulid aga nibin-nabin üle oma reitingu ja seega võib öelda, et üldiselt läks hästi,” lisas ta.Anni Eesmaa kolmasNaiste avatud klassi (FPO)võitja selgus alles viimasel korvil. Avaringi parima tulemuse neli viset üle PARi mängis välja hiidlaste esikoha­lootus Anni Eesmaa (Dagö DG),kellele järgnesid Kristin Tattar(Hole-In-One), nooruke KarinPisa (Dagö DG) ja Madli Vaht (Drive-In) tulemustega vastavalt viis, kuus ja seitse viset üle PARi. Otsustaval ringil haarasid ohjad Tattar ja Vaht ning nemad selgitasid ka võitja. Kaks korvi enne lõppu juhtis Tattar kahe viskega, aga Vaht suutis mõlemad korvid pika putiga birdie’ks realiseerida, Tattar eksis viimasel rajal ja olidki kohad vahetunud. Kahe ringi tulemused: Vaht +kaheksa ja Tattar +üheksa. Kolmas koht kuulus ava­ringi liidrina lõpetanud AnniEesmaale tulemusega +14.Magusa võiduga omale sünni­päevakingi teinud Vahti sõnul on Randmäe discgolfi pargi näol tegemist ilusa ja mitmekesise rajaga, mille kitsad metsakoridorid olid suureks väljakutseks.“Esimesel ringil tulid mõned pahandused sisse, aga olin ringiga ikkagi väga rahul, sest pole viimasel kuul vigastuse tõttu korralikult trenni saanud teha. Teisel ringil sujus kõik kuidagi paremini ning muutusin ka ise enesekindlamaks,” selgitas ta.Viimasel kahel rajal võetud riskid tasusid end ära ja nii tõigi elu esimene üle 900 reitinguga ring Vahtile kokkuvõttes ka etapivõidu.Ka seenioride klassis (MPM) oli võistlus väga pingeline ning esikoht lahtine kuni viimaste korvideni. Võitjana väljus seekord Pärnu discgolfiklubi Hole-In-One esindaja Raimo Kimmel, kelle kahe ringi kogu­tulemuseks kaks viset alla PARi. Ühe viske tegi rohkem ja saavutas teise koha Nõmme discgolfiklubi Drive-In mängija Alar Lepikult. Kolmas koht kuulus Kimmeli klubikaaslasele Margo Petersile tulemusega +kaks viset.Vanemseeniore (MPG) oli võistlemas viis ja klassi kaksik­võit läks klubisse Viljandi Ketas. Tulemusega +üheksa sai esikoha Vahur Roht, kaks viset enam tegi Jüri Jänes. Kolmas oli Annikoru Discgolfi klubi esindaja Jüri Lamp.EDGLi president Rein Rotmeister andis samuti võistluste korraldusele kõrge hinnangu. “Hiidlased näitasid oma korraldusega taaskord väga kõrget taset – võistlus oli läbi viidud laitmatult, rada hästi ette valmistatud, park ise oli looduskaunis kohas ning kogu võistluste vältel oli tunda seda erilist hiidlaste südamesoojust,” ütles Rotmeister.EDGL karikasarjas mängitakse kokku kuus etappi. Järgmine toimub juba 8.–9. aprillil Jõulumäe tervise­spordikeskuses.

Marthi Lepik

EDGL

Autor: Kaasautor www.discgolfiliit.ee

