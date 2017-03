Avalik kiri Siim Paistile + lugemist ja teavet kõigile

Demagoogia kõrgpilotaaž

(vt. Hiiu Leht 28.02.2017)

Kogenud demagoog alustab sellest, et otsib üles vastase väikese vea (antud juhul sõna­vääratuse) ja hakkab selle ümber suurt mulli puhuma. Antud juhul oli selleks Inge Taltsi sõnavääratus, kui ta nimetas plaanitavat 200 tuugeniga tuuleparki maailma suurimaks. Inge Talts mõtles muidugi Euroopa suurimat, milleks te ise selle olete tituleerinud.

Demagoog pealkirjastab oma loo löövalt – “Meretuulepargi fantoomvalud”, ilmselt kogemata, sest fantoomvalud tekivad reeglina p ä r a s t kehaosa amputeerimist.

Demagoog paneb ainult positiivseid alapealkirju – “Elektrivarustus paraneb”, “Tulevad töökohad”, “Tuleb suur raha”.

Demagoog ei valeta otseselt, kuid jätab mulje nagu oleks Hiiu valla ja 4Energia ühine mittetulundusühing juba olemas ja rahad hakkaksid nagu kohe-kohe liikuma.

Kõige jubedam on aga see, et demagoog läheb isiklikuks – ta ründab Inge Taltsi, tahtlikult unustades või mitte mainides, et Inge Talts on juba olemasoleva mittetulundusühingu Hiiu Tuul esimees ja kõneisik ning tema selja taga on üle poolesaja aktiivse hiid-tuulepargi vastase, rääkimata üle tuhande registreerimata, kuid pidevalt kaasamõtlevast inimesest. Hiiumaa rahva­arvu, 9000 ringis, arvestades pole see sugugi “käputäis inimesi” nagu teie tegevjuht ETVs avalikult teatas.

Siim Paist, Te peate Inge Taltsi ees avalikult vabandama. Võite seda teha ju ka isiklikult, kui juhtute kolmapäeval KMH avalikule arutelule tulema.

Siinkohal lõpetan avaliku kirja ja räägin edasi n-ö tehioludest.

Tegelikult

pole Nelja Energial Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks esialgu tagataskus muud kui ühiste kavatsuste p r o t o k o l l (ÜKP) Hiiu vallaga, mis meie volikogu poolt veel ratifitseerimata. Ja keskkonnamõjude hindamise aruanne (KMH), mis praegu ehk alates alles 23. veebruarist! – mahuga 267 lehekülge A4-formaadis 12-punkti kirjas – meie maakonna kodulehe­küljel tutvumiseks väljas ja mille avalik arutelu saab toimuma kohe-kohe, s.o siis kolmapäeval, 8. märtsil kell 16 Kärdla kultuurikeskuses. Ja 9. märtsil Tallinnas keskkonnaministeeriumis, mille kodulehele ilmus KMH juba 10. veebruaril. Kus see pea kaks nädalat viibis, teab vaid meie maavalitsus.

See hiid-dokument pole ju veel vastu võetud. Ja näidake mulle inimest, kes selle kahe nädalaga (vahepeal veel vaba­riigi aastapäev) süvitsi läbi uurida jõuaks! Ministeeriumi-­inimesed vast kuu ajaga küll…

*

Kuna arutelud toimuvad nii järjest, et KMHga tutvumise aeg on nii lühike, et juba järgmine volikogu peaks ÜKP kinnitama, et avalikud arutelud korraldatakse tööpäevadel ja tööajal, tundub, et arendajal on ikka väga kiireks läinud. Ja ta annab endale (vist?) aru, et demokraatlikus Eestis on jäme ots praegu hiidlaste käes. Ja ilmselt on siin taga ka mingid suuremad rahaeraldused, mille taotlemise tähtajad lähenevad. Arendajal on väga kiire.

Tundub, et 4Energial pole ka Eesti riigi toetust: ta saab selle taotlemisega tegelema hakata alles siis, kui hiidlaste kogukond (mitte ainult Hiiu vald!) tõesti meretuuleparki tahab, kui ÜKP ja KMH on heaks kiidetud. Oma sõna viimase kohta pole öelnud ka veel keskkonnaministeerium. See arutelu saab toimuma, nagu juba öeldud, päev pärast meid.

Senini on aga tegu era­ettevõtjaga, kelle osalus Norra firmas on veidi alla ¼ ehk 23 protsenti. Kelle taskusse pistetakse Hiiu saar, on veel lahtine. See sõltub suuresti Hiiu vallast, selle volikogust, aga väga suures osas ka meist endist.

*

Mida saame teha meie, Hiiu saare tavakodanikud, kellel pole neid võimalusi kihutustööks, mis 4Energial, kellel pole nii palju raha, et anda välja propagandistlikku klantslehte, mis käiks tasuta igasse postkasti;

kelle ainukeseks missiooniks on hoida ja säilitada Hiiumaa loodust, kaitsta siin elavate inimeste tervist ja kes selle nimel on valmis loobuma “suurest rahast” ja mitte “iialgi enam ära-minevast” elektrist?

Meie võimalus on mitte heita meelt, vaid

AVALDADA MEELT

ja osaleda, kes vähegi saab ja kelle töökoht võimaldab Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõjude hindamise avalikul arutelul kolmapäeval, 8. märtsil kell 16 ja sellele eelneval piketil kell 15.30. Tele­visioon on ka kohal. Plakatid teeme ise, minu käest võib tekste saada.

AVE ALAVAINU

MTÜ Hiiu Tuul liige

