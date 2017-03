Algas kaasava eelarve rahvahääletus

Esmaspäevast kuni 27. märtsini saavad Hiiu valla elanikud avaldada arvamust, kuhu investeeritakse 10 000 eurot valla eelarvest.

Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles Hiiu Lehele, et konkursile laekus 12 ideed, mis kõik vastasid Hiiu vallavolikogu novembris vastu võetud Hiiu valla kaasava eelarve menetlemise korra nõuetele.

Esitatud ja rahvahääletusele minevad ideed on: hariduslinnaku siseterviserada; Kõrgessaare raamatukogu juurdepääsutee korrastamine; portatiivse digitaalse kinotehnika projekti omaosaluse osaline katmine; kaks mobiilset jalgpalli varumeeste ootepaviljoni Kärdla staadionile; välijõusaali rajamine Kärdlasse Hausma tee 2; Näkitiigi kordategemine; kogukonna aia rajamine näiteks Vabrikuväljak 2 hoovi või kunagise Kärdla kooliaia asukohta Põllu ja Nuutri tänava nurgal; mänguväljaku rajamine Keskväljaku äärde; mänguväljaku rajamine Kärdla linnaparki; avaliku raamaturiiuli rajamine Luidjale; kogukonnapaviljoni või telgi soetamine ning Rannapaargu juures oleva ujumisala ligipääsu rajamine.

Rahvahääletus toimub keskkonnas www.volis.ee, kuhu saab sisse logida IDkaardi või mobiil-IDga. Neil, kel see võimalus puudub, saavad oma eelistuse teada anda vallavalitsuse ruumides Kärdla, Keskväljak 5a.

Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusena hiljemalt 30. märtsiks. Enim hääli saanud idee või ideed viiakse ellu ja selle elluviimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus.

