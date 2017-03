60aastane jahimeeste selts valis esimesed auliikmed

Hiiumaa jahimeeste selts andis 60. juubeli­sünnipäeval välja kaks esimest auliikme märki.Laupäeval pidasid jahi­mehed ja -naised seltsi 60. aastapäeva pidu Kärdla kultuurikeskuses.Seltsi esimees Tiit Paulus ütles pidupäevakõnes, et olenemata riigikorrast ning kergematest ja raskematest aegadest on saare jahimeestel jätkunud tahet ja jõudu tegutseda üheskoos, hoida ja säilitada oma organisatsiooni. Ilmse uhkusega teatas Paulus, et 1. märtsi seisuga on seltsil 265 liiget, kes kuuluvad seitsmesse jahtkonda.





Seltsi esimees Tiit Paulus ütles pidupäevakõnes, et olenemata riigikorrast ning kergematest ja raskematest aegadest on saare jahimeestel jätkunud tahet ja jõudu tegutseda üheskoos, hoida ja säilitada oma organisatsiooni. Ilmse uhkusega teatas Paulus, et 1. märtsi seisuga on seltsil 265 liiget, kes kuuluvad seitsmesse jahtkonda.

