Viiu Härm-Rummo avab fotonäitused

Kolmapäeval kell 17 avaneb Kärdla kultuurikeskuse näituse­saalis Viiu Härm-Rummo intiimne fotonäitus “Armastuskirjad”. Seejärel on kõik kell 18 oodatud tema teise näituse “Lähedal” seltskondlikule avamisele Nelja Nurga Galeriis Keskväljak 5A. Galeriis on väljas 30 erinevatest meeleoludest kantud jäädvustust. Samas saab autorilt vabas õhkkonnas uurida tema fotode saamislugusid, fotodele tabatud hetkede lähedust ja tähendust. Kõik huvilised on avamistele oodatud! Mõlemad näitused jäävad avatuks märtsi lõpuni. Galerii on avatud R ja L kell 11–15, muudel aegadel saab ligi kokkuleppel.Vt infot www.facebook.com/neljanurga või Hiiu Lehe Kuhu Minna rubriigis. Näituseruum on avatud kultuurikeskuse lahtiolekuaegadel.

Sildid: Foto, näitus, Viiu Härm-Rummo