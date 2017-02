Valitsus kinnitas Hiiumaa valla nime

Valitsus kinnitas seitsme kohanimevaidlusega liitvalla ühinemisotsused, neist viie valla nimeks kinnitas valitsus kohanimenõukogu pakutud nime.

Teisipäeval kinnitas valitsus kahe valla – Hiiumaa ja Mulgi valla – nime kujul, nagu omavalitsused seda soovisid. Viie omavalitsuse – Rõuge, Kehtna, Haljala, Toila ja Võru valla – nimeks kinnitas valitsus kohanimenõukogu välja pakutud nime. Valitsuskabineti otsusega lõppes haldusterritoriaalse reformi esimene etapp, millega liitus vabatahtlikult ligi 75 protsenti omavalitsustest.

Valitsus on koos teisipäeval kinnitatud ühinemistega kinnitanud 46 uue valla moodustumise. Viimase seisu järgi on Eestis alles 102 omavalitsust, kokku 85 valda ja 17 linna.

Haldusreformi järgnev etapp näeb ette, et hiljemalt 15. veebruariks teeb valitsus nendele omavalitsustele, kes ei täida 5000 elaniku kriteeriumi, ettepaneku ühinemisteks. See puudutab ka seni kinnitatud ühinejaid, kus vajalik rahvaarv täis pole. Seejärel saavad omavalitsused kolme kuu jooksul, hiljemalt 15. maini, esitada valitsuse ettepaneku kohta omapoolse arvamuse. Alles pärast nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.

