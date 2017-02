Vabariigi aastapäeva rivistus

Päeva rosin

“Ma töötasin omal ajal metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumis ning mul on meeles, et meie minister Heino Teder ütles tookord, et aasta [raie]maht on üks miljon tihumeetrit. 1967. aastal tuli sajandi torm ja murdis väga palju metsa, tohutult laastas kõike. Järgmisel sügisel oli sama asi Ruhnus ja Läänemaal. Siis olid kõik jahmunud sellest, et nüüd tuleb üle kahe miljoni. Üks miljon oli norm ja tol ajal oli see läbi mõeldud. Kui keegi nüüd ütleb, et [raie]maht on kümme miljonit, siis see on kümme korda rohkem. Nüüd on aga häda sellepärast, et seda raiemahtu tuleb veel rohkem – lausa viisteist miljonit. Pange need numbrid kõrvuti. Üks väga tore vanasõna oli: eestlased ütlesid, et mets on mehe kasukas. Sellest peaks saama iga inimene aru. Ja sellest, mida see tähendab seoses nende uute raiemahtudega…”

Loodusemees FRED JÜSSI, Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”, 19. veebruar 2017