Tuulepargi leping vajab rahvahääletust

Hiidlased, otsustame ise oma tuleviku üle!

Hiiu valla volikogus on menetluses lepingu sõlmimine Hiiumaa rannikumerre tuuleparki planeerivate arendajatega. Seni kehtib valla ja arendaja vahel koostööprotokoll, sisuliselt on tegemist ühiste huvide deklareerimisega, nüüd läheb vallavalitsuse plaani järgi asi tõsisemaks ning poolte õigused ja kohustused muutuvad õiguslikult siduvaks.

Hiiumaal ja Hiiu vallas on veendunud tuuleparkide pooldajaid, kes näevad selles arenguhüpet, lisaraha valla eelarvesse, seda otse ja kaude, hulk tasuvaid töökohti ja lõpuks ka hiidlaste personaalset neljandat pensionisammast, soodsat ja garanteeritut.

Teised arvavad, et tuulepargid on ainult õnnetus ja need hävitavad saare, vähemalt turismipotentsiaali ja harjumuspärase loodussõbraliku elukeskkonna. Ei ole teada selle projekti keskkonnamõjud ega võimalik oht tervisele. Sõlmimisotsust ootav leping ei taga lubatud toetust eelarvele, hiidlaste investeerimisvõimalused ei ole selged ega tagatud.

Seisukohad on vastukäivad ja osapooled süüdistavad teineteist hämas, varjamises ja vassimises – klassikaline kogukondlik konflikt. Kõige hullem, et see on kestnud nii pikalt, et on kujunenud takistuseks igapäevasele kommunaalpoliitikale ja selge peaga otsustamisele.

Vallavalitsuse plaan, anda lepingu sõlmimine volikogu menetleda on iseenesest hea. Kunagi tuleb lõplikud ju otsused langetada. Alati võib väita, et infot ei ole veel piisavalt ja samuti nuriseda, et miks küll otsustamine nii palju aega võtab. Tavapäraselt peaks selle otsuse tegema volikogu, meie seisukohti esindavad volikogu liikmed, aga seekord tuleks teha erand.

Teen ettepaneku korraldada rahvaküsitlus saamaks teada, kas vallakodanikud (mulle meeldiks kui kõik hiidlased) on tuulepargi arendajatega sõlmitava lepingu poolt või vastu. Küsimus peaks olema konkreetselt selle lepingu, mitte tuuleparkide kohta üldiselt, et tagada diskussiooni ühemõttelisus ja konkreetsus.

Rahvaküsitustega valla juhtimine ei ole enamasti otstarbekas ja liialdades suisa ohtlik, aga eriti olulistes või kogukonda lõhestavates küsimustes siiski hädavajalik. Kirjeldatud probleem on minu meelest just selline, mis vajab kodanike selget seisukohavõttu rahvaküsitluse kaudu.

Rahvaküsitluse tarbeks peaks volikogu lepingu sõlmimise eelnõu menetlemise katkestama kuniks selgub rahva arvamus. Küsituse korraldaja ja läbiviija saab olla ainult Hiiu vallavalitsus, kui volikogu talle selleks korralduse annab.

Ma arvan, et küsitluse korraldamise vastu ei saa olla mitte kumbki osapool, sest mõlemad on veendunud, et just neid toetab enamik hiidlasi.

Rahvaküsitluse tulemused ei ole volikogule kohustuslikud, aga ka sel juhul, kui otsustatakse vastupidi jääb teadmine, et hiidlased arvasid oma tulevikust teisiti.

Võib-olla oleks mugavam, kui poliitikud volikogus selle ebameeldiva ja kirgliku küsimuse meie eest ära otsustaksid, vähemalt ei pea enda seisukohta kujundama hakkama, aga see otsus määrab Hiiumaa tuleviku aastakümneteks, võimalik, et sajanditeks ning hoolimatus ja ükskõiksus oleks kurjast.

Head hiidlased, otsustame ise, millist Hiiumaad me tahame. Otsustame, kas Hiiu valla poolt plaanitav leping tuulepargi arendajatega täidab meie laste ja lastelaste tulevikusoove või see ei tee seda mitte.

Rinno Lige

hiidlane