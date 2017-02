Turvalisusnõukogu tähelepanu all rannakaitse

Päeva rosin

“Eesti inimesed on tehtud sellisteks inimesteks, kes peavad mängima mingis raudteekasiinos, nad peavad tegema tohutu panuse, aga on üliväike tõenäosus, et nad võtavad peavõidu välja, aga risk on niivõrd suur, et see on terve mõistuse vastane.”

Kirjanik Valdur Mikita riigi ja rahva võõrandumisest. ETV kultuurisaade “Plekktrumm”. 30. jaanuar 2017