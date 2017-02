Suurem kui saarlastel

Kärdla lähistele Rehemäele rajatakse Eesti suurimat maismaal asuvat päikeseelektri­jaama. Hiidlased võivad rõõmustada, et korraks on meil midagi ka suurem kui saarlastel. Nimelt avati Eesti seni suurim maismaal asuv päikeseelektrijaam mullu naabersaarel Orissaares.

Praegu on meil Hiiumaa liinil veel väiksemad laevad ja nii mõnigi hiidlane õhkab, et Regula asemel võiks liinile tagasi tuua parvlaeva Hiiumaa.

Uue vedaja TS Laevad juht Kaido Padar palus hiidlastel kannatlik olla, öeldes, et Regula ei peaks seda tempot vastu, mis mandri ja Muhu­maa vahel liigeldes talle peale pandaks.

Laskem siis protestimeelsetel saarlastest laevameestel südamest õhata “jumal tänatud et meil on veel Hiiumaa” ja leppigem veel märtsikuuni, et uue ja suure Leigri kõrval kurseerib vana Regula.

Märtsis peaks kohale jõudma Leigri silmarõõm Tiiu ja kui saarlaste Piret ükskord ka Tõllu kõrvale jõuab, oleme saarlastega vähemalt mõnes mõttes võrdsed. Kaks täpselt ühesuurust laeva kurseerib saare ja mandri vahet, olenemata saare suurusest.

No ja tore on, et saarlastel on reise rohkem kui meil, eks neid ole seal saare peal rohkem ka.

