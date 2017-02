Sõru–Triigi laeva­liinil lisareisid

Eilsest alates toimuvad seoses jääoludega Sõru–Triigi liinil täiendavad lisaväljumised. Täiendavad reisid väljuvad Sõrust kell 8.15 teisi­päeviti, neljapäeviti ning laupäeviti, samuti Triigist kell 19 teisipäeviti, nelja­päeviti ja laupäeviti.

Samas hoiatab liini teenindav Kihnu Veeteed oma veebi­lehel www.veeteed.com, et madala veetaseme tõttu võib esineda häireid raskeveokite üleveol.

Kahe saare vahelist laeva­liini teenindab parvlaev Subsea Seven. Laeval on jääklass A1, mis tähendab, et laev suudab liikuda kuni 80 cm paksuses jääs. Selle suurim lubatud süvis on

3,4 meetrit.

